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口腔溃疡饮食要注意什么

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2017-10-24
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核心提示：刚刚咬破口腔黏膜受损，口腔黏膜受微生物感染，出现溃疡，溃疡的主要症状是：疼痛，当然，口腔溃疡往往是咀嚼，喝酒，说话刺激会增加疼痛。如果溃疡面积较大，也会加深疼痛。如果溃疡面积太大，有发热症状，有必要去医院检查。

　　刚刚咬破口腔黏膜受损，口腔黏膜受微生物感染，出现溃疡，溃疡的主要症状是：疼痛，当然，口腔溃疡往往是咀嚼，喝酒，说话刺激会增加疼痛。如果溃疡面积较大，也会加深疼痛。如果溃疡面积太大，有发热症状，有必要去医院检查。

　　当然，口腔溃疡更痛，不能仅仅考虑溃疡疼痛，也可能与日常饮食和生活习惯有关。比如刺激食物、酒精、辣椒、巧克力、烟草、咖啡等等。

　　口腔溃疡患者必须注意饮食：

　　避免太热的食物：食物的温度过高，一定会刺激溃疡面，造成更严重的疾病。而开水或热汤不能杀死溃疡表面的细菌，但会引起刺激，所以吃饭时，必须先把食物放温后再进食。

　　避免刺激性食物：现在很多人喜欢吃各种刺激性的食物，如辛辣食物、咖喱、烧烤等，这些食物会直接刺激口腔粘膜，导致溃疡。除了这些刺激性的食物外，还要像胡椒、醋、姜、洋葱、八角等香料，还应少吃香料。

　　避免硬食：硬食有很多，如炸排骨、炸鸡腿、坚果等。这些食物咀嚼时会产生摩擦，使溃疡表面再次受损，导致更严重的症状。

　　避免研磨食物：例如，面包、玉米或薯片等，因为食物的研磨容易附着在表面，从而影响溃疡表面的恢复。同时对于太粘的糯米食品也不能食用，这样的食物很难咀嚼，所以在进食过程中也容易影响溃疡面的恢复。

　　如果长期食用这种食物，不仅会引起疼痛，还会进一步刺激溃疡面，导致病情恶化，甚至出现化脓性炎症。

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