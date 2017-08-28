北京牛皮癣医院：牛皮癣患者应该多吃哪些食物

核心提示：牛皮癣患者已经成为了皮肤病患者中的主力军，很多牛皮癣患者都苦不堪言，由于高额的医药费和令人痛苦的治疗手段，很多患者在治疗过程中表现的十分消极，对治疗抱着抵触的心态。

牛皮癣患者已经成为了皮肤病患者中的主力军，很多牛皮癣患者都苦不堪言，由于高额的医药费和令人痛苦的治疗手段，很多患者在治疗过程中表现的十分消极，对治疗抱着抵触的心态。事实上，治疗牛皮癣，食疗是不可缺少的一个环节。那么，在平时生活中，牛皮癣患者应该多吃哪些食物呢？

1、牛皮癣患者膳食以谷类食物为主，多样搭配

谷类食物是中国传统膳食的主体，不过，牛皮癣患者越来越倾向于食用更多的动物性食物。动物性食物所提供的能量和脂肪过高，对牛皮癣的预防不利。所以，牛皮癣患者应以谷类食物为主、多样搭配的饮食原则。

2、牛皮癣患者膳食多吃蔬菜、水果和薯类

蔬菜的种类繁多，营养价值营很高，含有丰富的胡萝卜素、维生素B2、维生素C和叶酸、矿物质、膳食纤维和天然抗氧化物等。

水果含有丰富的葡萄糖、果酸、柠檬酸、苹果酸、果胶。红黄色水果也富含维生素C和胡萝卜素，如鲜枣、柑橘、柿子和杏等。

薯类食物含有丰富的淀粉、膳食纤维以及多种维生素和矿物质，但近年来牛皮癣患者吃薯类较少，应当多吃些薯类，补充这方面营养。

3、牛皮癣患者膳食要常吃豆类或其制品及奶类制品

豆类食品含大量的优质蛋白质、不饱和脂肪酸、钙及维生素B1、维生素B2、烟酸等。牛皮癣患者普遍蛋白缺乏，常吃大豆及其制品，不仅可以补充以上营养，而且防止食用过多肉类给身体带来的不利影响。

奶类是天然钙质的极好来源，除含丰富的优质蛋白质和维生素外，含钙量较高。牛皮癣患者膳食中钙质普遍偏低，平均只达到推荐供给量的一半左右。因此，在饮食中应加大奶类制品的比例。

4、鱼、禽、蛋、瘦肉应适量

鱼、禽、蛋、瘦肉等动物性食物含有丰富的优质蛋白质、脂溶性维生素和矿物质，有利于补充植物蛋白质中赖氨酸的不足。鱼类所含的不饱和脂肪酸，可以降低血脂及防止血栓形成。动物肝脏含维生素A极为丰富，还富含维生素B12、叶酸等。

值得注意的是牛皮癣患者尽量避免羊肉、牛肉、深水海产品，这些容易诱发牛皮癣的发物。

5、牛皮癣患者膳食以清淡为宜

牛皮癣患者膳食不要太油腻，不要太咸，不要过多的动物性食物和油炸、烟熏食物。钠的摄入量与高血压发病有关。膳食中钠的来源除食盐外还包括酱油、咸菜、味精等高钠食品及含钠的加工食品等。因此，牛皮癣患者食物应以清淡为主。

6、牛皮癣患者限量饮酒 ，尽量不喝酒

牛皮癣患者饮酒过多，会使食欲下降，食物摄入减少，以致发生多种营养素缺乏症，严重时还会造成酒精性肝硬化、酒精中毒等。过量饮酒会增加患高血压、中风等疾病的危险，而且饮酒会诱发牛皮癣的发生，因此，饮酒一定要适量，尽量不喝酒。

7、牛皮癣患者一日三餐合理搭配

从牛皮癣患者饮食摄入量来说，一般早、中、晚餐的能量分别占总能量的30％、40％、30％为宜，特殊情况可适当调整。通常上午的工作学习都比较紧张，营养不足会影响学习、工作效率，所以早餐应当吃好。

牛皮癣是一种相对难以治疗的常见皮肤病，很多患者在治疗牛皮癣的过程中没有选对正确的治疗方法，因而走了不少弯路。事实上，任何疾病，只要能够长期坚持正确的诊疗方法，治疗起来都会得心应手，牛皮癣也不例外，这样的话，只要大家能够坚持食疗配方，就能够十分有效地将牛皮癣这种疾病消灭掉。