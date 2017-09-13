核心提示： 北京尖锐湿疣医院治的好吗。很多尖锐湿疣患者感到很疑惑，为什么高危生活后几个月甚至半年都没有症状？直到长出菜花样东西，到医院检查却诊断有尖锐湿疣？针对这种情况，患者在感染尖锐湿疣后，经过一定的活动期，由于机体抵抗力增加或由于治疗的影响，临床症状暂时隐退，但临床检查反应呈阳性，此阶段称为尖锐湿疣的潜伏期。那么，尖锐湿疣久不治会有哪些危害呢？

北京尖锐湿疣医院治的好吗。很多尖锐湿疣患者感到很疑惑，为什么高危生活后几个月甚至半年都没有症状？直到长出菜花样东西，到医院检查却诊断有尖锐湿疣？针对这种情况，患者在感染尖锐湿疣后，经过一定的活动期，由于机体抵抗力增加或由于治疗的影响，临床症状暂时隐退，但临床检查反应呈阳性，此阶段称为尖锐湿疣的潜伏期。那么，尖锐湿疣久不治会有哪些危害呢？

尖锐湿疣的三大危害：

危害一：尖锐湿疣是一种性接触感染的几率是70%，接触污染物感染的几率是30%。尖锐湿疣的危害目前随着尖锐湿疣的广泛传播，已经渐渐扩大范围，低龄化趋势见长。

危害二：尖锐湿疣起初为皮红色的小丘疹，慢慢增大增多，成乳头状、菜花状或鸡冠状的增生物。尖锐湿疣的危害极大，波及社会各个角落，影响了家庭和社会的和谐。

危害三：尖锐湿疣的危害对人体健康的损害是多方面的。感染尖锐湿疣后如果不能及时发现并完全治疗，不仅可损害人的生殖器官，导致不育;夫妇中的一方由于某种原因而感染上尖锐湿疣，然后通过夫妻间的性生活，传染给对方;家中的孩子或是通过母婴途径传播，或是通过日常生活的接触而被感染，使得一家人都深受其害。

北京华大中医医院性病科拥有专业的检测治疗设备，经验丰富的专业医生更是为治疗带来了保障，为给广大湿疣疱疹患者就诊提供方便，建立了以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，及时预约能有效缓解患者就医难的问题。

北京尖锐湿疣医院治的好吗。这种疾病如果要避免在复发的时候也可以得到比较有效的控制的话，就一定要及时的控制住了炎症的恶化，如果病情没有得到有效的控制或者是治疗的过程中没有的到比较正规的治疗方法治疗的话，这种疾病要治好是一种十分困难的，所以在这一点上也是需要很多的患者额外的注意的一件事情，尽量积极的去配合治疗，远离疾病复发。