核心提示： 北京尖锐湿疣医院怎么样。尖锐湿疣不仅会给患者带来躯体上的伤害，还会引起一系列的心理问题。尖锐湿疣患者恐惧的是病情加重，那到底是那些情况导致病情加重呢？下面就让我们来了解一下。

北京尖锐湿疣医院怎么样。尖锐湿疣不仅会给患者带来躯体上的伤害，还会引起一系列的心理问题。尖锐湿疣患者恐惧的是病情加重，那到底是那些情况导致病情加重呢？下面就让我们来了解一下。

哪些情况会加重尖锐湿疣病情？

1、羞耻感：性病常被视为“脏病”、“见不得人的病”。患者希望在不为人知的情况下，尽快把性病治好。某些患者羞于就医，自我诊治，滥施医药，造成病情延误，在不得已而去医院就诊时，则羞于启齿，避重就轻，不肯详述病史或编造病史。

2、负罪感：目前性病多由不洁性交所致。患者对陷于疾病状态是有责任的，一些人因此而产生负罪感;加之患性病后不仅有躯体不适，而且有痛苦的内心体验，使患者产生了后悔心理。

3、恐俱感：对性病本身的恐惧，担心性病难以治好。其实除艾滋病外，大多数性病经过规范治疗，完全可以治好并且不留后遗症。担心性病传染给家人，有些患者不了解性病的传播途径，担心一般的日常接触会把性病传染给家人。恐惧心理导致机体长期处于警觉紧张状态，使机体抵抗力下降，还能引起食欲下降、失眠、心因性阳痿等症状。

3、悲观绝望心理：由于性病长期难以治好，给患者造成沉重的心理压力及经济负担，使一些患者产生了悲观绝望心理。

4、疑病心理：有些人因偶然的婚外性生活或用过不洁被褥而怀疑自己患了性病，虽经多次检查排除性病后仍将信将疑。有的性病患者已经治好，却把一些与性病无关的症状视为性病症状而认为性病未愈。

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北京尖锐湿疣医院怎么样。根据以上内容我们可以看出，尖锐湿疣病情加重的原因大多是受心理因素的影响，那这个时候家人就需要给患者动力，让患者可以更快的走出尖锐湿疣给他带来的阴影。