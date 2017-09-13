核心提示： 北京尖锐湿疣医院在线咨询。北京尖锐湿疣医院在线医生。尖锐湿疣疾病的出现严重的侵害了患者朋友们的健康身体及正常生活，为此我们平时的日常生活当中对于尖锐湿疣疾病的出现是一定要及时的去治疗，不可以耽误病情，不然危害将会更加严重，那么女性尖锐湿疣危害有哪些呢？

北京尖锐湿疣医院在线咨询。北京尖锐湿疣医院在线医生。尖锐湿疣疾病的出现严重的侵害了患者朋友们的健康身体及正常生活，为此我们平时的日常生活当中对于尖锐湿疣疾病的出现是一定要及时的去治疗，不可以耽误病情，不然危害将会更加严重，那么女性尖锐湿疣危害有哪些呢？

女性尖锐湿疣危害

1、心理负担：心理负担是女性尖锐湿疣的首要危害，而且，这种疾病是很容易复发，治疗的时候比较困难。所以会给患者造成一定的心理压力。有的患者会时刻担心传染给家人，或者被家人知道。夫妻之间也会产生猜忌，影响家庭的和谐。

第二、癌变：女性尖锐湿疣如果没有及时的治疗，还会造成癌变，此病将来很可能导致宫颈癌，阴茎癌等恶性肿瘤，患者的免疫也会的吼道系统抑制，疾病会可以长期反复发作，有可能造成生殖器癌变，这是常见的尖锐湿疣危害之一。

第三、溃疡、出血：溃疡、出血也是女性尖锐湿疣的伤害，北京华大中医医院性病科医生指出：病情较严重的患者，会引起局部的不适感。这种疾病发病的部位多出现在肛周、包皮内、尿道等，以上这些部位很容易受微生物的感染，从而导致病变部位的溃疡、出血、化脓、肿胀和疼痛。

北京尖锐湿疣医院在线咨询。患者还应该注意观察，期间发现有复发的迹象，应该及时的上医院进行检查，必要的情况下可以进行抗复发治疗。同时我要提醒患者朋友：尖锐湿疣是可以治疗好的，治疗尖锐湿疣一定要坚持，一般治疗尖锐湿疣需要多次，由于治疗的深浅、范围和亚临床感染很容易引起尖锐湿疣复发，患者治疗尖锐湿疣一定要坚持。尖锐湿疣的复发常使患者错误的认为尖锐湿疣根本就无法治好，从此以后他们就放弃了治疗，放弃了希望，任由病情发展，导致了悲剧的发生。

北京华大中医医院将患者利益放在重要的位置，充分尊重患者的人格与尊严、尊重患者的个人隐私权与知情同意权。充分体现对患者的尊重、理解和关怀。视患者为亲人，营造高品位的人文关怀，从患者舒心、方便、安全、满意的服务出发，倡导“一患、一医、一护”的绿色护理，创建“无烟输液室”。

北京尖锐湿疣医院在线咨询。尖锐湿疣远没有我们想象中的可怕，它是一种可治好的疾病，也许在治好的过程中我们会遇到各种麻烦遭到各种痛苦，但我相信所有的艰难都是为胜利做的准备。只要选对方法，只要有良好的心态，只要有健康的生活方式，那么尖锐湿疣久能治好。这也不是一种能留下什么隐患的疾病，不用担心它对我们的生活有什么影响，只要你好了，你就是一个健康人。