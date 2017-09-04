核心提示： 治疗尖锐湿疣的北京医院哪个比较好。我们知道，尖锐湿疣是一种十分常见的性传播疾病，不仅具有很强的传染性，其危害性也是不容小觑的，尖锐湿疣主要是通过性接触传播。那么，配偶患上尖锐湿疣该怎么办？

治疗尖锐湿疣的北京医院哪个比较好。我们知道，尖锐湿疣是一种十分常见的性传播疾病，不仅具有很强的传染性，其危害性也是不容小觑的，尖锐湿疣主要是通过性接触传播。那么，配偶患上尖锐湿疣该怎么办？

1、避免亲密接触

尖锐湿疣的治疗期间是禁止性生活的，以免传染给配偶。此外，患者的眼泪、汗液、精液、唾液、血液等体液都有可能作为传播途径，因此配偶患病以后，应避免接吻、爱抚等亲密接触，以免发生感染。

2、避免间接接触传染

如果健康的人接触了患者密切接触过的物品，就很容易发生感染。因此，如果配偶患病，夫妻直接要分床而居，患者的被褥、毛巾、脸盆、衣物等要与家人分开洗涤，已被患者污染过的生活用品，要做好相应的消毒处理。

3、夫妻同治

如果夫妻一方患上了尖锐湿疣，配偶也要一同接受全面检查，如果发现尖锐湿疣，也要及时治疗。因为配偶很可能是处于亚临床感染或HPV病毒携带者，如果不一起接受检查治疗，就很容易发生交叉感染，出现反复发作。

北京华大中医医院性病科拥有专业的检测治疗设备，经验丰富的专业医生更是为治疗带来了保障，为给广大湿疣疱疹患者就诊提供方便，建立了以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，及时预约能有效缓解患者就医难的问题。

治疗尖锐湿疣的北京医院哪个比较好。通过以上介绍，相信大家对尖锐湿疣有更深的了解了，尖锐湿疣的危害性很大，希望大家在生活中能洁身自好，避免传染上尖锐湿疣，如果配偶患上尖锐湿疣，要及时采取相应的措施。