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治尖锐湿疣医院北京哪家好？

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2017-09-04
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核心提示：　　治尖锐湿疣医院北京哪家好。男性尖锐湿疣表现与女性不同，尖锐湿疣的类型也不同，男性尖锐湿疣可分为哪些类型呢？一起来看看。

　　治尖锐湿疣医院北京哪家好。男性尖锐湿疣表现与女性不同，尖锐湿疣的类型也不同，男性尖锐湿疣可分为哪些类型呢？一起来看看。

　　男性尖锐湿疣类型主要有哪些呢？

　　一、脾虚毒恋型

　　尖锐湿疣反复发作，屡治屡发，神疲乏力，面色晄白，少气纳呆，大便溏，小便清长，舌质淡白，脉沉细。

　　二、肝经湿热型

　　患处发生赘疣，形似乳头菜花，表面凹凸不平，摩擦后则潮湿浸渍，臭秽难闻，伴有食不知味，腹胀纳呆，二便不调，脉滑数，舌质红，苔黄且腻。

　　三、瘀毒阻滞型

　　疣体增大坚硬，日久不愈，皮色暗红或紫黑，呈菜花状或鸡冠状，有恶臭性分泌物，自觉症状轻或无，舌质淡紫，脉涩。

　　四、湿毒聚结型

　　病程较长或愈又复发，疣体范围较大，形如鸡冠花，破后臭汁腐秽，甚则出血，臭不可近，附近臖核肿大，口干口苦，大便干结或稀烂不爽。脉弦数，舌质红，苔黄微腻。

　　北京华大中医医院性病科拥有专业的检测治疗设备，经验丰富的专业医生更是为治疗带来了保障，为给广大湿疣疱疹患者就诊提供方便，建立了以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，及时预约能有效缓解患者就医难的问题。

　　治尖锐湿疣医院北京哪家好。尖锐湿疣患者中60%是通过性接触染病地。家庭中一方从社会上染病，又通过性生活传染配偶，还有可能通过密切地生活接触传给家中其他人，既带来了生理上地痛苦，又造成家庭不和，背负精神压力。因此提高性道德，不发生婚外性行为是预防尖锐湿疣发生地重要方面。

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