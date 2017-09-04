核心提示： 治尖锐湿疣医院北京哪家好。男性尖锐湿疣表现与女性不同，尖锐湿疣的类型也不同，男性尖锐湿疣可分为哪些类型呢？一起来看看。

治尖锐湿疣医院北京哪家好。男性尖锐湿疣表现与女性不同，尖锐湿疣的类型也不同，男性尖锐湿疣可分为哪些类型呢？一起来看看。

男性尖锐湿疣类型主要有哪些呢？

一、脾虚毒恋型

尖锐湿疣反复发作，屡治屡发，神疲乏力，面色晄白，少气纳呆，大便溏，小便清长，舌质淡白，脉沉细。

二、肝经湿热型

患处发生赘疣，形似乳头菜花，表面凹凸不平，摩擦后则潮湿浸渍，臭秽难闻，伴有食不知味，腹胀纳呆，二便不调，脉滑数，舌质红，苔黄且腻。

三、瘀毒阻滞型

疣体增大坚硬，日久不愈，皮色暗红或紫黑，呈菜花状或鸡冠状，有恶臭性分泌物，自觉症状轻或无，舌质淡紫，脉涩。

四、湿毒聚结型

病程较长或愈又复发，疣体范围较大，形如鸡冠花，破后臭汁腐秽，甚则出血，臭不可近，附近臖核肿大，口干口苦，大便干结或稀烂不爽。脉弦数，舌质红，苔黄微腻。

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治尖锐湿疣医院北京哪家好。尖锐湿疣患者中60%是通过性接触染病地。家庭中一方从社会上染病，又通过性生活传染配偶，还有可能通过密切地生活接触传给家中其他人，既带来了生理上地痛苦，又造成家庭不和，背负精神压力。因此提高性道德，不发生婚外性行为是预防尖锐湿疣发生地重要方面。