核心提示： 治尖锐湿疣去北京哪家医院比较好。研究表明现在尖锐湿疣在广大男性同胞身上的发病率越来越高，尖锐湿疣的发病率在其他众多传染病中的上升速度堪称首位，北京华大中医医院性病科医生提醒大家，对于男性尖锐湿疣这种病，患者一定要做到早发现早治疗，不然不仅会对自己的健康造成威胁，还会导致女性也患上此病。下面北京华大中医医院性病科医生就为大家介绍一下男性患了尖锐湿疣会有什么表现，让大家对男性尖锐湿疣早发现早治疗。

治尖锐湿疣去北京哪家医院比较好。研究表明现在尖锐湿疣在广大男性同胞身上的发病率越来越高，尖锐湿疣的发病率在其他众多传染病中的上升速度堪称首位，北京华大中医医院性病科医生提醒大家，对于男性尖锐湿疣这种病，患者一定要做到早发现早治疗，不然不仅会对自己的健康造成威胁，还会导致女性也患上此病。下面北京华大中医医院性病科医生就为大家介绍一下男性患了尖锐湿疣会有什么表现，让大家对男性尖锐湿疣早发现早治疗。

男性尖锐湿疣的表现往往增长迅速。极少数尖锐湿疣患者，由于治疗不及时，局部潮湿与不断受到慢性激刺。使尖锐湿疣的湿疣长得很大，成为巨大尖锐湿疣，可向深部穿透，产生很多瘘管通向尿道或经-年恶变为癌肿。尖锐湿疣的表现潜伏期为-月，平均为个月。尖锐湿疣潜伏期可达一年。男性患上尖锐湿疣的途径，几乎都是通过性接触感染而上的。

患有男性尖锐湿疣后，会通过日常生活习惯如共用卫生间、毛巾的生活用品将尖锐湿疣传染给家人，更会通过性生活将尖锐湿疣传染给伴侣。那么男性尖锐湿疣如何治疗较好成为了广泛关注的问题。男性尖锐湿疣的常见症状有：男性在患有尖锐湿疣的表现，在早期为生殖器温度较低，而且干燥部位的损害常常表现为，小而扁平状。初发时尖锐湿疣的表现为，少数微小淡红色丘疹，渐渐增大及增多，尖锐湿疣患者的表面凹凸不平，湿润而柔软，呈大小不等的乳头样，摹样或融合成大团块呈菜花样，红色或污灰色。

男性尖锐湿疣其根部常有蒂，易发生糜烂、渗液，触之易出血，皮损裂隙中常有混浊的浆液、脓性分泌物，散发恶臭，自觉有痒感，尖锐湿疣患者常因搔抓，而引起细菌继发感染。性病对于我们的身体伤害是非常大的，尤其是男性尖锐湿疣的出现，肯定给我们的生活带来很大的伤害，这时候了解男性尖锐湿疣的早期症状就显得非常重要，对于我们以后的治疗也有帮助。

北京华大中医医院性病科拥有专业的检测治疗设备，经验丰富的专业医生更是为治疗带来了保障，为给广大湿疣疱疹患者就诊提供方便，建立了以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，及时预约能有效缓解患者就医难的问题。

治尖锐湿疣去北京哪家医院比较好。以上就是关于“男性患了尖锐湿疣会有什么表现”的全部内容了，希望对大家有帮助，北京华大中医医院性病科医生希望大家对男性尖锐湿疣这种病有一个更深的认识，发现尽早去正规医院进行治疗，以免传染给家人。