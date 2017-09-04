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治淋病北京哪家医院较好？

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2017-09-04
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核心提示：　　治淋病北京哪家医院较好。淋病发生的位置并不仅仅只局限于生殖器部位，由发病的部位即可看出其传染的方式。常见有口交、肛交等特殊的性行为方式，且这些发病位置不为人们所重视。

　　治淋病北京哪家医院较好。淋病发生的位置并不仅仅只局限于生殖器部位，由发病的部位即可看出其传染的方式。常见有口交、肛交等特殊的性行为方式，且这些发病位置不为人们所重视。

　　以下北京华大中医医院性病科医生给大家归纳了三个不易被人们所重视的患病部位。

　　一、淋病性结膜炎：

　　新生儿多出生后2-3天发生症状，多为双侧，眼睑红肿，有脓性分泌物，成人多为自我接种，常为单侧，现象同新生儿。一旦延误治疗，则角膜呈蒸汽状，角膜穿孔。引发失明。

　　二、淋菌性咽炎：

　　现象为急性咽炎或急性扁桃体炎，偶伴发热和颈淋巴结肿大。有咽干不适，咽痛，吞咽痛等症状。

　　三、淋菌性肛门直肠炎：

　　主要见于男性。妇女多由阴道自身被传染所致。现象有里急后重，有脓血便，肛管粘膜充血，脓性分泌物，淋球菌培养阳性。

　　北京华大中医医院性病科拥有专业的检测治疗设备，经验丰富的专业医生更是为治疗带来了保障，为给广大淋病患者就诊提供方便，建立了以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，及时预约能有效缓解患者就医难的问题。

　　治淋病北京哪家医院较好。温馨提示：虽然淋病是通过一些特定的传播途径进行传染的，但是淋病发病位置并没有局限性。如果您身体出现任何异常请马上上正规医院检查治疗，也可在线咨询北京华大中医医院性病科医生，他们将会为您做出更加详细的解答。

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