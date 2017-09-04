核心提示： 治尖锐湿疣北京哪个医院比较好。随着人们的生活水平日益提高，不少人会出现性生活泛滥的行为，这就给了尖锐湿疣滋生的机会，如果我们不了解尖锐湿疣的传染方式，就很可能深受其害。那么，尖锐湿疣有什么传播途径？

治尖锐湿疣北京哪个医院比较好。随着人们的生活水平日益提高，不少人会出现性生活泛滥的行为，这就给了尖锐湿疣滋生的机会，如果我们不了解尖锐湿疣的传染方式，就很可能深受其害。那么，尖锐湿疣有什么传播途径？

1、性接触传染

大部分尖锐湿疣患者都是通过性接触传染的，因为生殖器部位的皮肤粘膜菲薄，血管丰富，性生活时处于极度充血状态，性生活摩擦可造成细微的损伤，为尖锐湿疣病毒的入侵创造了条件。

2、间接接触传染

如果和尖锐湿疣患者生活在一起的家人或者朋友，在生活中很容易触碰到被尖锐湿疣分泌物污染过的物品，如患者使用过的衣服、被褥、马桶和浴巾等，就会受到尖锐湿疣病毒的感染而患病。

3、胎盘传染

如果孕妇患有尖锐湿疣，没有及时发现并且接受治疗，或者治疗不完全的话，尖锐湿疣病毒就会通过胎盘的血液循环传染给胎儿，使胎儿患病。此外，在孕妇分娩的过程中，胎儿也会由于经过感染了HPV病毒的产道患病。

4、血源性传染

不少尖锐湿疣患者还处在潜伏期，体内虽然感染了尖锐湿疣病毒，但是症状并不明显，不易被察觉，如果其他人输入了由尖锐湿疣患者提供的血液或血液制品，就可以使受血者感染尖锐湿疣。

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治尖锐湿疣北京哪个医院比较好。以上就是对尖锐湿疣传播途径的介绍，如果大家不了解的话，就很可能在不经意间受到传染，希望大家在生活中能够做好预防措施，不要让尖锐湿疣危害到自己的健康。