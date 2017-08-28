核心提示： 北京尖锐湿疣专科医院哪家较好。尖锐湿疣的诊断很重要，要做到正确无误对症治疗，错误诊断使尖锐湿疣病情加重，给身体带来更加严重伤害。很多人都知道尖锐湿疣严重性，对于这疾病检查诊断不知从何入手，那么，尖锐湿疣的诊断极其重要有哪些呢？具体如下：

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1.绒毛状小阴唇：多发生于年轻女性小阴唇内侧，阴道前度和尿道口周围，呈密集分布直径1-2mm白色或淡红色小丘疹，表面光滑，有些呈绒毛状，无明显自觉症状，有瘙痒，醋酸白试验阴性。

2.珍珠状阴茎丘疹：皮疹位于龟头的冠状沟缘部位，可见珍珠状，圆锥状或不规侧白色，黄白色或肤色丘疹，呈半透明，表面光滑，比较硬，丘疹间彼此不融合，冠状沟规则排列成一至几行，醋酸白试验阴性。

3.皮脂腺异位症：龟头，包皮内或小阴唇等部位见栗粒大小，孤立隆起，成群或成片黄白色或淡黄色丘疹，无自觉症状，每个丘疹由一组小的成熟皮脂腺小叶组成，小叶包绕皮脂腺导管，醋酸白试验阳性。

4.阴茎系带旁丘疹性纤维瘤：发生于阴茎系带两旁的白色或黄白色栗粒大小的丘疹，表面光滑，互不融合，根据病史及醋酸白试验阴性与尖锐湿疣鉴别。

5.光泽苔藓：发生阴茎干部位，发亮多角形或圆形评定丘疹，针尖至栗粒大小，密集分布互不融合，病理学改变特色性。

6.扁平湿疣：是二期梅毒毒疹，发生于生殖器部位丘疹或斑块，表面扁平潮湿，呈颗粒状或菜花状，暗视野检查能查到梅毒螺旋体，梅毒血清反应阳性。

7.生殖器鳞状细胞癌：多见于中年，损害为肿块或斑块，入侵明显，坚硬，易出血，形成溃疡，组织病理学检查确诊。

北京尖锐湿疣专科医院哪家较好。以上就是关于尖锐湿疣的诊断极其重要介绍，在饮食方面一定要注意，以清淡食物为主，营养均衡，多喝水，少吃多餐，忌辛辣，油炸，生冷刺激性食物，烟酒等，适量做些运动来缓解一下病情，保持愉快心情，不要被病情影响，不管患者还健康的人都要懂医学常识来提防疾病，希望这些方法有所帮助，祝早日健康。