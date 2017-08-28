39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 北京华大中医医院 > 正文
综合
问医生

北京尖锐湿疣专科医院哪家较好？

新闻文章排行榜
2017-08-28
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　北京尖锐湿疣专科医院哪家较好。尖锐湿疣的诊断很重要，要做到正确无误对症治疗，错误诊断使尖锐湿疣病情加重，给身体带来更加严重伤害。很多人都知道尖锐湿疣严重性，对于这疾病检查诊断不知从何入手，那么，尖锐湿疣的诊断极其重要有哪些呢？具体如下：

　　北京尖锐湿疣专科医院哪家较好。尖锐湿疣的诊断很重要，要做到正确无误对症治疗，错误诊断使尖锐湿疣病情加重，给身体带来更加严重伤害。很多人都知道尖锐湿疣严重性，对于这疾病检查诊断不知从何入手，那么，尖锐湿疣的诊断极其重要有哪些呢？具体如下：

　　1.绒毛状小阴唇：多发生于年轻女性小阴唇内侧，阴道前度和尿道口周围，呈密集分布直径1-2mm白色或淡红色小丘疹，表面光滑，有些呈绒毛状，无明显自觉症状，有瘙痒，醋酸白试验阴性。

　　2.珍珠状阴茎丘疹：皮疹位于龟头的冠状沟缘部位，可见珍珠状，圆锥状或不规侧白色，黄白色或肤色丘疹，呈半透明，表面光滑，比较硬，丘疹间彼此不融合，冠状沟规则排列成一至几行，醋酸白试验阴性。

　　3.皮脂腺异位症：龟头，包皮内或小阴唇等部位见栗粒大小，孤立隆起，成群或成片黄白色或淡黄色丘疹，无自觉症状，每个丘疹由一组小的成熟皮脂腺小叶组成，小叶包绕皮脂腺导管，醋酸白试验阳性。

　　4.阴茎系带旁丘疹性纤维瘤：发生于阴茎系带两旁的白色或黄白色栗粒大小的丘疹，表面光滑，互不融合，根据病史及醋酸白试验阴性与尖锐湿疣鉴别。

　　5.光泽苔藓：发生阴茎干部位，发亮多角形或圆形评定丘疹，针尖至栗粒大小，密集分布互不融合，病理学改变特色性。

　　6.扁平湿疣：是二期梅毒毒疹，发生于生殖器部位丘疹或斑块，表面扁平潮湿，呈颗粒状或菜花状，暗视野检查能查到梅毒螺旋体，梅毒血清反应阳性。

　　7.生殖器鳞状细胞癌：多见于中年，损害为肿块或斑块，入侵明显，坚硬，易出血，形成溃疡，组织病理学检查确诊。

　　北京尖锐湿疣专科医院哪家较好。以上就是关于尖锐湿疣的诊断极其重要介绍，在饮食方面一定要注意，以清淡食物为主，营养均衡，多喝水，少吃多餐，忌辛辣，油炸，生冷刺激性食物，烟酒等，适量做些运动来缓解一下病情，保持愉快心情，不要被病情影响，不管患者还健康的人都要懂医学常识来提防疾病，希望这些方法有所帮助，祝早日健康。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈