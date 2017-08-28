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北京尖锐湿疣找哪家医院好。尖锐湿疣的原因是什么呢？尖锐湿疣的HPV感染通过性接触传播，接触部位的小创伤可促进感染，三种鳞状上皮(皮肤、粘膜、化生的)对HPV感染都敏感。每一型HPV与特殊的临床损害有关，且对皮肤或粘膜鳞状上皮各有其好发部位。当含有比较大量病毒颗粒的脱落表层细胞或角蛋白碎片进入易感上皮裂隙中时，感染就可能产生，它可因直接接触或少见的自动接种或经污染的内裤、浴盆、浴巾、便盆感染。

尖锐湿疣病毒感染人体后，可潜伏在基底角朊细胞间，在表皮细胞层复制，HPV侵入细胞核，引起细胞迅速分裂，同时伴随病毒颗粒的繁殖与播散，形成特征性的乳头瘤。晚期基因表达结构多肽，即出现结构蛋白装配颗粒，病毒主要集中在颗粒层中的细胞核内，在表皮的颗粒层出现凹空细胞增多，组织学上正常的上皮细胞也有HPV，治疗后残余的DNA常可导致疾病的复发。

北京华大中医医院位于北京市朝阳区劲松中街405号，是一家集性传播疾病医疗、科研、防治、康复于一体的专业医院。将患者利益放在重要的位置，充分尊重患者的人格与尊严、尊重患者的个人隐私权与知情同意权。充分体现对患者的尊重、理解和关怀。为患者就诊提供方便，实行“无假日医院”，建立以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，实现全程导医服务的绿色通道，全力营造舒适、温馨的绿色医疗花园，建立诚信、理解、和谐的医疗环境。

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