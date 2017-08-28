核心提示： 北京梅毒医院治疗可信赖吗。对于隐性梅毒很多人没有什么具体的概念，隐性梅毒也被称为潜伏梅毒，是指少数人感染了梅毒螺旋体后，在体内可终身隐伏，隐性梅毒和其他梅毒发病原因也大致相同，下面介绍了隐性梅毒是怎么回事，隐性梅毒是什么原因导致的？

北京梅毒医院治疗可信赖吗。对于隐性梅毒很多人没有什么具体的概念，隐性梅毒也被称为潜伏梅毒，是指少数人感染了梅毒螺旋体后，在体内可终身隐伏，隐性梅毒和其他梅毒发病原因也大致相同，下面介绍了隐性梅毒是怎么回事，隐性梅毒是什么原因导致的？

究竟隐性梅毒的发病原因是什么

1、患者身体的免疫力和抵抗力很强，梅毒拿他没办法，只好暂时潜伏起来。

2、患者在感染梅毒螺旋体时恰好感冒，而感冒药能对梅毒螺旋体有暂时的抑制作用，所以也就形成了等到机会的隐性梅毒。

3、在治疗显性梅毒的时候，医生用药不足或者治疗不完全，但身体内的抵抗力恰好能抑制住梅毒螺旋体，所以也会变成隐性。

4、取消强制婚检隐患多：事实上等于是废除了婚检。本来这是发现梅毒的一道关口，但现在这一关没了。如果一人患有梅毒，结婚后很可能就变成两个。

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北京梅毒医院治疗可信赖吗。诱发梅毒的病因有哪些？看完以上我们作出的四点解释，相信大家对这个问题已经有所了解。在平常生活中，人们做好疾病的预防工作是必须的，要数身体上有不适应的地方立即去医院检查，这样医生才能根据患者的病情采取治疗。祝愿大家身体健康。