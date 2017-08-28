核心提示： 北京尖锐湿疣医院治疗可信吗。孩子是家长们一生的寄托，是他们努力工作的方向。所有家长都希望自己的孩子健康成长，害怕他们得病。但很多传染性疾病却非常容易传染给儿童，就像尖锐湿疣这类疾病。下面就给大家介绍下此疾病传染给孩子的途径，希望引起家长的警觉。

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前面已述HPV母婴传染途径。归纳起来儿童尖锐湿疣非性接触传染途径可能有：

①垂直传染：即在妊娠期间孕妇HPV感染通过胎盘传染给胎儿;

②宫内传染：即胎儿通过吞饮含HPV的羊水而被传染;

③产道传染：即婴幼儿经过有尖锐湿疣或HPV感染的产道时被传染;

④接触物传染：即儿童在日常生活中与有尖锐湿疣的患者或HPV感染者如其父母、家庭中其他成员或保姆、幼教老师等的密切接触而被传染。这些接触物可能是尖锐湿疣损害、病变分泌物以及被HPV污染的衣物、毛巾等;

⑤异体接种和/或自体接种传染：即通过手接触生殖器传染，如当有尖锐湿疣的患者之手接触尖锐湿疣损害或HPV污染的物品后再接触正常儿童皮肤粘膜则引起异体间接种传染，或有尖锐湿疣的患儿接触疣体的手再接触其自体正常皮肤粘膜而导致自体接种传染。

北京尖锐湿疣医院治疗可信吗。以上介绍了儿童传染上尖锐湿疣的途径，希望家长能对这些有所了解，提前做好措施以保护自己的孩子。如果您还有其他关于尖锐湿疣方面的问题，可以咨询北京华大中医医院性病科医生，北京华大中医医院性病科医生会为您详细指导解答。