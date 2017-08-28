核心提示： 北京生殖器疱疹医院哪个不错。生殖器疱疹是我们比较熟悉的一种性病，作为一种性病，大家就自然而然地与生育联系在一起。无论男女，在患上生殖器疱疹这种性病之后，都很担心会影响生下健康宝宝。那么，生殖器疱疹影响怀孕吗？

北京生殖器疱疹医院哪个不错。生殖器疱疹是我们比较熟悉的一种性病，作为一种性病，大家就自然而然地与生育联系在一起。无论男女，在患上生殖器疱疹这种性病之后，都很担心会影响生下健康宝宝。那么，生殖器疱疹影响怀孕吗？

北京生殖器疱疹医院哪个不错。生殖器疱疹常常与其他性传布疾病同时存在，所以需要在医治时检查完全，医治完全。一般产生在外阴部的生殖器疱疹，假如生殖器疱疹较小并且散在产生，其实不影响受孕。除非生殖器疱疹较大，接近阴道口，并有恶臭分泌物，造故意理障碍或性欲消退时，可造成暂时不孕。当子宫颈上的生殖器疱疹汇集成团，梗塞在子宫口处，影响精子的运行时，则会影响受孕，但都是暂时性不孕，治好后仍可怀孕。

然而同时，我们也要知道，生殖器疱疹会通过母婴传染，婴幼儿生殖器疱疹或喉乳头瘤病和儿童的生殖器疱疹，可能是分娩过程中胎儿经过感染HPV的产道或在出生后与母亲密切接触而感染的。并且，如果孕妇在怀孕期间查出了患上了生殖器疱疹，这样就会比较麻烦，因为在孕期，不能随意用药，否则可能会影响胎儿的生长。在临床上，我们一般是建议产妇选择剖腹产，并且在产后积极配合医生的治疗。

北京华大中医医院是一家集性传播疾病医疗、科研、防治、康复于一体的专业医院，为患者就诊提供方便，实行“无假日医院”，建立以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，实现全程导医服务的绿色通道，全力营造舒适、温馨的绿色医疗花园，建立诚信、理解、和谐的医疗环境。

以上就是给大家介绍的内容，希望对患者朋友有所帮助。现代社会，生殖器疱疹不再是难以出口的病症了，在患病后保持心情愉快。这对孕妇还是胎儿都是有好处的，对这方面一定要有足够的重视，如果患者目前没有怀孕，一定要注意避孕措施，等病情好转以后再考虑要孩子。