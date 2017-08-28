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北京尖锐湿疣医院哪个不错？

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2017-08-28
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核心提示：　　北京尖锐湿疣医院哪个不错。我们常见的性病尖锐湿疣，一般在感染后会有一段时间的潜伏期，过一段时间后才会显现。所以患者要了解尖锐湿疣的一些知识，有助于患者能够及早地发现并接受治疗。以下我们具体的介绍尖锐湿疣的潜伏期，希望能给您带来帮助。

　　北京尖锐湿疣医院哪个不错。我们常见的性病尖锐湿疣，一般在感染后会有一段时间的潜伏期，过一段时间后才会显现。所以患者要了解尖锐湿疣的一些知识，有助于患者能够及早地发现并接受治疗。以下我们具体的介绍尖锐湿疣的潜伏期，希望能给您带来帮助。

　　北京尖锐湿疣医院哪个不错。HPV感染人体后能否发生尖锐湿疣与多种因素有关。尖锐湿疣的临床表现主要有两种：一种是出现可见的典型的尖锐湿疣损害，称为尖锐湿疣显性临床表现即尖锐湿疣;另一种是无明显可见的尖锐湿疣损害，但通过放大镜观察或经醋酸试验后可观察到颗粒状损害，此称为尖锐湿疣亚临床表现。此外有学者将无显性尖锐湿疣临床表现和/或尖锐湿疣亚临床表现而仅有HPV DNA检查阳性者列入尖锐湿疣的临床表现中，称之为HPV潜伏感染。

　　从HPV感染人皮肤粘膜后到尖锐湿疣损害出现需要一段时间，将这段时间称为尖锐湿疣潜伏期。尖锐湿疣潜伏期的长短因人而异，有些人的潜伏期短，有些人的潜伏期则较长。据调查尖锐湿疣的潜伏期为3周到8个月，平均2.8个月。大多数临床观察报道尖锐湿疣潜伏期一般为3个月左右，潜伏期短者3-4周，潜伏期长者8-12个月左右。有学者认为产期感染HPV的婴儿到2岁都不可能有外生殖器疣的表现，但有57%的患儿在2岁时诊断为喉乳头瘤。

　　北京尖锐湿疣医院哪个不错。潜伏期在男女性间有差异，如女性潜伏期多较短，男性潜伏期较女性增长。男女性尖锐湿疣潜伏期与患者局部环境有明显关系，如局部卫生差、潮湿、分泌物多者尖锐湿疣潜伏期短，反之则潜伏期略长。

　　北京华大中医医院性病科拥有专业的检测治疗设备，经验丰富的专业医生更是为治疗带来了保障，为给广大湿疣疱疹患者就诊提供方便，建立了以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，及时预约能有效缓解患者就医难的问题。

　　上面内容是尖锐湿疣的潜伏期的相关知识介绍，希望广大朋友了解尖锐湿疣的潜伏期不是特别长的，一旦发现有症状，及时到正规医院治疗，详情请直接咨询在线专家。

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