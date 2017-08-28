核心提示： 北京尖锐湿疣医院尖锐湿疣治疗哪家好。随着社会的开放，人们的思想也逐步的解放，越来越多的人患上尖锐湿疣这一疾病，女性当然也不例外。对于女性患者来说，除了要积极的治疗外，日常的护理也是必不可少的。那么女性该如何护理尖锐湿疣？今天北京华大中医医院性病科医生就为大家介绍下女性尖锐湿疣的护理吧

北京尖锐湿疣医院尖锐湿疣治疗哪家好。随着社会的开放，人们的思想也逐步的解放，越来越多的人患上尖锐湿疣这一疾病，女性当然也不例外。对于女性患者来说，除了要积极的治疗外，日常的护理也是必不可少的。那么女性该如何护理尖锐湿疣？今天北京华大中医医院性病科医生就为大家介绍下女性尖锐湿疣的护理吧

女性尖锐湿疣该如何护理？

1、心理护理

由于尖锐湿疣属于性病范畴，主要是由于不洁性行为造成的，不少患者因此会有羞涩心理，耻于就医。结果导致尖锐湿疣没有得到科学治疗，贻误病情。患者应保持乐观心态，正确认识疾病，树立起战胜疾病的信心。

2、科学饮食

在患病期间一定要保持一个健康的饮食习惯，患者要做到禁止抽烟喝酒，少吃刺激性食物以及脂类食物，多吃蔬菜水果可以补充维生素和纤维，而且还要多喝水以促进人体的新陈代谢。

3、调整饮食

合理的饮食能增强人体免疫力，使患者更好地应对疾病的侵袭，尖锐湿疣患者在治疗期间要学会调整自己的饮食，如避免抽烟喝酒、少吃淀粉类、糖类以及刺激性的食物，患病后要注意多吃蔬菜水果类，多喝水。

4、保持阴道清洁

女性尖锐湿疣患者在生活中要注意养成良好的生活习惯，注意保持阴道的清洁、干燥，但是不要清洗阴道过于频繁，否则反而不利于健康，因为阴道有自洁功能，建议一周清洗阴道2~3次。

5、清洗局部

尖锐湿疣患者要预防局部感染，特别是夏天，气温高，出汗多，加上局部的搔抓，很容易出现局部的感染，每天用清水清洗生殖器部位是必要的，时刻保持局部的清洁。

6、避免搔抓

患上尖锐湿疣以后，患者会出现局部瘙痒的症状，不少患者会因此用手抓挠，这样容易造成局部感染。患者应避免局部搔抓，避免局部发生感染，预防尖锐湿疣的反复发作。

7、注意擦拭

女性尖锐湿疣患者要注意保持大便通畅，以减轻大便时的疼痛。上完厕所后要注意正确的擦拭方法，记得由前往后擦，因为肛门可以带来无数的细菌，所以上完厕所后请不要由肛门擦到阴部，以减少感染的可能。

8、穿棉质内裤

尖锐湿疣患病期间，不但要勤换洗内裤，对内裤的选择也是有讲究的。要穿棉质内裤，尽量不要穿尼龙、合成纤维的质料，才能保持通风、透气。少穿牛仔裤，多穿裙子或是西装裤。

北京尖锐湿疣医院尖锐湿疣治疗哪家好。一其他的性传播疾病也非常有可能会导致女性患上尖锐湿疣。像淋病、滴虫、梅素、真菌感染等，这些疾病会破坏黏膜保护屏障，使抵御这些病感染的能力下降，并且使生殖器局部环境变得潮湿，这样病毒就很容易滋生繁殖，从而就会导致女性患上尖锐湿疣。

北京华大中医医院性病科拥有专业的检测治疗设备，经验丰富的专业医生更是为治疗带来了保障，为给广大湿疣疱疹患者就诊提供方便，建立了以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，及时预约能有效缓解患者就医难的问题。

北京尖锐湿疣医院尖锐湿疣治疗哪家好。通过以上的介绍，相信大家对女性尖锐湿疣护理也有了一定的了解。做好日常的护理有助于病情的恢复，希望以上的内容对大家都有所帮助！