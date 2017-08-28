核心提示： 北京淋病哪个医院治疗较好。淋病是比较常见的性病，该病的传播性强且复发率高，给患者带来了很多烦恼。淋病具有很大的危害性，做好该病的预防措施是非常重要的，患者要避免把该病传染给自己的家人，未患病的更要做好预防措施呢？北京华大中医医院性病科医生提醒，健康性生活可以减少淋病发生。

北京淋病哪个医院治疗较好。淋病是比较常见的性病，该病的传播性强且复发率高，给患者带来了很多烦恼。淋病具有很大的危害性，做好该病的预防措施是非常重要的，患者要避免把该病传染给自己的家人，未患病的更要做好预防措施呢？北京华大中医医院性病科医生提醒，健康性生活可以减少淋病发生。

一、预防淋病要使用淋浴，不要在公共澡堂泡澡，在公共澡堂时使用淋浴洗澡，洗浴后不要坐在公共澡堂的坐椅上;在公共厕所尽量使用蹲式马桶。

二、要避免性乱，避免不洁性交及不正当的性关系，洁身自好，淋病患者要禁止与他人发生性关系。这样能减少绝大部分的感染机会。

三、在平时生活中要讲究卫生，尽量每日清洗外阴和换洗内裤内衣，注意消毒，分开处理洗涤。夫妻之间不要共用一个毛巾，不要共用一个盆具和泳衣。

四、家中有人患淋病时，患者的内衣、床单以及被患者分泌物污染的用具可用煮沸或消毒液浸泡法消毒。在疱疹活动期间要禁止性生活，以免被病毒传染。淋病的预防要做到这些。

五、避孕套可能减少疾病的传播，尤其是在无症状排毒期，但出现生殖器损害时，使用避孕套也不能避免传播。

六、注意预防感冒，受凉，劳累等诱发因素，以减少复发。淋病的诱发因素，如劳累、熬夜、上火、大量饮酒、吃辛辣的食物、过度的焦虑等。

七、内裤要宽松、通风(透气)性良好。内裤的选择要以棉质内裤，尽量不要穿尼龙、合成纤维质料的内裤，棉质内裤能保持通风、透气。

八、若发现夫妻中一方患病要及时进行治疗，防止交叉感染。如果双方都感染了淋病而只对一方进行了相关的治疗的话，那么另外的一方的病情是不会得到治疗的。

九、预防淋病要经常锻炼身体，特别是要注意精神放松，避免过度紧张、疲劳;注意加强营养，多食富含蛋白质和维生素类食物;禁饮烈酒。

北京淋病哪个医院治疗较好。淋病给患者及其家人带来了难以言喻的伤害，为了避免感染上这种病，大家一定要认真做好预防措施。这种病容易交叉感染，如果家中有淋病患者，衣物等用品要分开清洗。淋病主要通过直接性接触传染，大家要洁身自爱，不与除伴侣外的人发生性关系。