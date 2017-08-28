39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 北京华大中医医院 > 正文
综合
问医生

北京尖锐湿疣哪家是公立医院？

新闻文章排行榜
2017-08-28
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　北京尖锐湿疣哪家是公立医院。很多人对尖锐湿疣这一疾病很恐惧，觉得这个病就是无法治好的，其主要的原因是对尖锐湿疣的危害不是很了解，今天我们就来讲解一下尖锐湿疣。

　　北京尖锐湿疣哪家是公立医院。很多人对尖锐湿疣这一疾病很恐惧，觉得这个病就是无法治好的，其主要的原因是对尖锐湿疣的危害不是很了解，今天我们就来讲解一下尖锐湿疣。

　　就目前的医疗水平而言，大多数性病经过规范治疗，完全可以医治并且不留后遗症。但由于社会上某些宣传过分夸大了尖锐湿疣的危害，一些尖锐湿疣患者视尖锐湿疣为绝症，那么尖锐湿疣的危害有哪些呢？

　　有些患者　担心单位的领导、同事及亲属、邻居等知道自己的病情而身败名裂。恐惧心理导致机体长期处于警觉紧张状态，使机体抵抗力下降，不利于尖锐湿疣患者的康复。还能引起食欲下降、失眠、心因性阳萎等症。

　　严重的可发生强迫性洗手等心理障碍，这些都是对尖锐湿疣不了解造成的。尖锐湿疣病毒其实是很脆弱的，例如尖锐湿疣的病毒在干燥的环境下或在肥皂水、酒精中会很快死亡。只要采取必要的保护措施和家庭消毒，就不会传染给家人。

　　北京尖锐湿疣哪家是公立医院。尖锐湿疣主要通过性接触传播的，一定数量的病毒，局部轻微破损都是造成感染的前提条件。只有极少部分患者是由于间接感染导致。一般不密切接触疣体，受感染的几率不大。患者只需注意平时饭前、便前、便后洗手，贴身生活用品内衣裤、浴巾、浴盆等要于他人分开，不随便用其他人物品，注意消毒隔离就可以，日常的接触、吃饭等均不会造成传播。

　　北京华大中医医院性病科拥有专业的检测治疗设备，经验丰富的专业医生更是为治疗带来了保障，为给广大湿疣疱疹患者就诊提供方便，建立了以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，及时预约能有效缓解患者就医难的问题。

　　以上是尖锐湿疣的危害，尖锐湿疣并不可怕但是由于人们过于的恐惧心理是尖锐湿疣的治疗更加不容易了。如果大家还有别的疑问可以点击咨询，北京华大中医医院性病科医生会很耐心跟你解答。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈