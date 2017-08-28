核心提示： 北京尖锐湿疣哪家是公立医院。很多人对尖锐湿疣这一疾病很恐惧，觉得这个病就是无法治好的，其主要的原因是对尖锐湿疣的危害不是很了解，今天我们就来讲解一下尖锐湿疣。

北京尖锐湿疣哪家是公立医院。很多人对尖锐湿疣这一疾病很恐惧，觉得这个病就是无法治好的，其主要的原因是对尖锐湿疣的危害不是很了解，今天我们就来讲解一下尖锐湿疣。

就目前的医疗水平而言，大多数性病经过规范治疗，完全可以医治并且不留后遗症。但由于社会上某些宣传过分夸大了尖锐湿疣的危害，一些尖锐湿疣患者视尖锐湿疣为绝症，那么尖锐湿疣的危害有哪些呢？

有些患者 担心单位的领导、同事及亲属、邻居等知道自己的病情而身败名裂。恐惧心理导致机体长期处于警觉紧张状态，使机体抵抗力下降，不利于尖锐湿疣患者的康复。还能引起食欲下降、失眠、心因性阳萎等症。

严重的可发生强迫性洗手等心理障碍，这些都是对尖锐湿疣不了解造成的。尖锐湿疣病毒其实是很脆弱的，例如尖锐湿疣的病毒在干燥的环境下或在肥皂水、酒精中会很快死亡。只要采取必要的保护措施和家庭消毒，就不会传染给家人。

北京尖锐湿疣哪家是公立医院。尖锐湿疣主要通过性接触传播的，一定数量的病毒，局部轻微破损都是造成感染的前提条件。只有极少部分患者是由于间接感染导致。一般不密切接触疣体，受感染的几率不大。患者只需注意平时饭前、便前、便后洗手，贴身生活用品内衣裤、浴巾、浴盆等要于他人分开，不随便用其他人物品，注意消毒隔离就可以，日常的接触、吃饭等均不会造成传播。

北京华大中医医院性病科拥有专业的检测治疗设备，经验丰富的专业医生更是为治疗带来了保障，为给广大湿疣疱疹患者就诊提供方便，建立了以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，及时预约能有效缓解患者就医难的问题。

以上是尖锐湿疣的危害，尖锐湿疣并不可怕但是由于人们过于的恐惧心理是尖锐湿疣的治疗更加不容易了。如果大家还有别的疑问可以点击咨询，北京华大中医医院性病科医生会很耐心跟你解答。