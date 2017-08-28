核心提示： 北京尖锐湿疣的治疗较好医院是哪家。非淋菌性尿道炎这种传播途径广泛，危害又特别大的性病，它的临床治疗非常复杂，复发率特别高。面对这种疾病，一定要及时治疗，尤其对于女性而言，她们的身体素质往往没有男性那么好。那么，女性感染非淋菌性尿道炎的危害大吗？

北京尖锐湿疣的治疗较好医院是哪家。非淋菌性尿道炎这种传播途径广泛，危害又特别大的性病，它的临床治疗非常复杂，复发率特别高。面对这种疾病，一定要及时治疗，尤其对于女性而言，她们的身体素质往往没有男性那么好。那么，女性感染非淋菌性尿道炎的危害大吗？

女性感染非淋菌性尿道炎的危害大吗：

1、患有非淋菌性尿道炎的女性在发病初期阴道附近会有骚痒、疼痛感，接下来会在阴道、臀部或肛门有红疹出现，而红疹会转为水泡。

2、此时，非淋菌性尿道炎患者会觉得排尿十分疼痛、受感染的皮肤部位敏感、疼痛。接下来的三至四天，水泡会渐渐愈合。过程中有可能会发烧、腹股淋巴结肿胀的情况发生。

3、女性在发病初期阴道附近会有骚痒、疼痛感，接下来会在阴道、臀部或肛门出现红疹，红疹会渐渐转为水泡。北京华大中医医院性病科医生还介绍说，生殖器的非淋菌性尿道炎病毒感染是非常重要的引起胎停育的因素。

4、所以，女性非淋菌性尿道炎患者在怀孕前应先查单纯非淋菌性尿道炎病毒IgM抗体，若为阳性提示有近期感染，在对于非淋菌性尿道炎治疗的时候，抗病毒治疗转阴后再怀孕。

北京尖锐湿疣的治疗较好医院是哪家。女性感染非淋菌性尿道炎的危害是非常大的，患者在感染上这种疾病之后，千万不要拖延不治，这样只会让疾病恶化，越来越严重。希望患者完全医治疾病，恢复健康。