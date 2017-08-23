核心提示： 北京治疗尖锐湿疣效果比较好的医院。你是如何患上尖锐湿疣的，你知道吗？对于很多的人来说，尖锐湿疣听起来并不是很陌生的一个名词，稍微有点常识的人都会知道，它是一个能跟“性”扯的上关系的一个疾病。在百度上或者是其他的科普性的文章中大家都能知晓，尖锐湿疣是一种叫做HPV的病毒感染引起的一种性病，很容易复发，这是很多人都具备的一些常识。在这里我们将从另外一个角度来讲讲，你是如何患上尖锐湿疣的，在此寻“因”觅“果”，希望为处于迷茫中的“你”带来一束“明光”，走出困扰、打开心结！

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1、不洁净性~生活：不洁净夫妻生活，是主要是湿疣病因。男性湿疣的病因，大多都是由于性~接触引起的。湿疣患者是主要传染源，感染率高，传播快，通常在感染后3周左右就会发病。

2、自身免疫力低下：指非性~接触传染形成的湿疣，接触到湿疣人的分泌物，或者是被污染的用具，如沾有分泌物的脚布脚盆、毛巾以及衣被，甚至在厕所的马桶圈等，都会可成为湿疣的病因。

3、妊娠：妊娠期妇女，有较高的湿疣发病率，并且复发率相对也比较高，这和妊娠期的内分泌功能变化有着很大的关系。

4、饮酒和、饮食：饮酒，指是的包括湿疣在内的多种性~病发病，以及复发的因素。因为饮酒，影响到了机体淋巴细胞活性，抑制了机体免疫力。同时酒精还能抑制中枢神经系统，增强性~欲，减轻焦虑，增加高危性~行为，在一定程度上，还会增加湿疣的发生、复发。经常吃辛辣刺激食物，也会导致湿疣的发生。

5、外伤感染：乳头瘤病毒可能经皮肤，或者是黏膜上的破裂伤口侵入到人体内，经过潜伏数日，病菌繁殖到足够的数目就会发病，成为湿疣的病因。因此，要谨慎对待破裂的伤口。

北京华大中医医院性病科拥有专业的检测治疗设备，经验丰富的专业医生更是为治疗带来了保障，为给广大湿疣疱疹患者就诊提供方便，建立了以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，及时预约能有效缓解患者就医难的问题。

北京治疗尖锐湿疣效果比较好的医院。这篇文章告诉你，你是如何感染了尖锐湿疣，希望尖锐湿疣患者尽可能做到早期发现早期治疗，不要放弃治疗，一定要到正规的医院去治疗。患者要对这种疾病引起注意，及时的治疗，早日回到健康的怀抱.