核心提示： 北京治疗尖锐湿疣医院哪个比较好。大家都知道，尖锐湿疣是非常顽固、难以医治的性传播疾病，治疗起来相当复杂和漫长，患者要有充足的耐心，不可急于求成，平时注意个人卫生，尽量避免性生活，如果发现自己的症状减轻了，可能尖锐湿疣好了，别大意，一定要去正规医院做系统的检查，如果不是治好，那么治疗要继续，不要因为失望丧失信心，如果检查结果是病好了，也要听从医生的建议，在日常生活里多多注意，控制性欲。

北京治疗尖锐湿疣医院哪个比较好。大家都知道，尖锐湿疣是非常顽固、难以医治的性传播疾病，治疗起来相当复杂和漫长，患者要有充足的耐心，不可急于求成，平时注意个人卫生，尽量避免性生活，如果发现自己的症状减轻了，可能尖锐湿疣好了，别大意，一定要去正规医院做系统的检查，如果不是治好，那么治疗要继续，不要因为失望丧失信心，如果检查结果是病好了，也要听从医生的建议，在日常生活里多多注意，控制性欲。

判断尖锐湿疣疾病是否已经治好，是在病情半年内没有复发即可确定治好，所以这就需要患者在日常生活中，做好心理调理，乐观积极的就医，并配合医生开展治疗工作，这样才能避免给病情再次复发的可能性。

尖锐湿疣治好后的护理方法：

1、请穿棉质内裤，尽量不要穿尼龙、合成纤维的质料，才能保持通风、透气。所以牛仔裤也要少穿，女性可多穿裙子或是西装裤。

2、内裤的洗涤以温和的肥皂手洗，不要用强效的洗衣粉或洗衣机。

3、饮食需要改变，以增强免疫力，避免常常感染霉菌，应少吃淀粉类、糖类以及刺激性的食物如酒、辣椒等，多吃蔬菜水果类，水份要充足。

4、家庭护理时，应让病人注意个人卫生，保持外生殖器的清洁干燥。

北京华大中医医院将患者利益放在重要的位置，充分尊重患者的人格与尊严、尊重患者的个人隐私权与知情同意权。充分体现对患者的尊重、理解和关怀。

北京治疗尖锐湿疣医院哪个比较好。还要指出的是，如果尖锐湿疣的病情没完没了，那么对我们的身体有很大的影响，正因为如此，尖锐湿疣患者要给自己定下一个治疗的目标，这样才能更好地对尖锐湿疣进行治疗，而且，这样也能防止尖锐湿疣的治疗偏离原来的进度。