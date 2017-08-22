核心提示： 治疗尖锐湿疣医院北京哪个较好。尖锐湿疣主要是通过性交传播的，因此人们认为只有有过性生活的年龄比较大的年轻人和成年人会被传染上尖锐湿疣。但是，可能很多人都不知道，儿童也可以被传染上尖锐湿疣。不过儿童大多因为并没有性接触，因此，儿童的尖锐湿疣主要是通过非性接触的方式传播的。那么，究竟儿童尖锐湿疣是怎么产生的呢？

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1、宫内传染：即胎儿通过吞饮含HPV的羊水而被传染;

2、垂直传染：即在妊娠期间孕妇HPV感染通过胎盘传染给胎儿;

3、产道传染：即婴幼儿经过有尖锐湿疣或HPV感染的产道时被传染;

4、异体接种或自体接种传染：即通过手接触生殖器传染，如当有尖锐湿疣的患者之手接触尖锐湿疣损害或HPV污染的物品后再接触正常儿童皮肤粘膜则引起异体间接种传染，或有尖锐湿疣的患儿接触疣体的手再接触其自体正常皮肤粘膜而导致自体接种传染。

5、接触物传染：即儿童在日常生活中与有尖锐湿疣的患者或HPV感染者如其父母、家庭中其他成员或保姆、幼教老师等的密切接触而被传染。这些接触物可能是尖锐湿疣损害、病变分泌物以及被HPV污染的衣物、毛巾等;

治疗尖锐湿疣医院北京哪个较好。由此看来，儿童也可以患尖锐湿疣，家长对儿童健康的关注也不可忽视，如果发现儿童的身体有一点点小异常都不能忽视。虽然可能不是尖锐湿疣，也要及时到医院就诊查明病因。