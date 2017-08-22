核心提示： 治疗尖锐湿疣去北京哪个医院好。尖锐湿疣是什么意思？现如今，人们的生活水平有了很大的提高，人们不仅仅满足于物质的享受，精神上的追求也成为很多人必不可少的一样东西。精神上莫过于对性的追求，很多人有几个性伴侣，由于长期的性泛滥导致患有性病，尖锐湿疣作为流行性病之一，很多人还不是很了解，接下来是具体的介绍。

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尖锐湿疣，它是由人乳头状瘤病毒(hpv)引起，而hpv易在温暖潮湿的环境中滋生，因此外生殖器是其适宜生长的部位，而男性包皮就是性病的好发部位之一，肛门性病不及时治疗，它会不断生长，增大，数目增多，也可相互融合呈乳头状、鸡冠状、鹅卵石状、菜花状等外观，大小不等，可长成巨大的性病疣体。常有瘙痒及压迫感，若合并细菌感染可有恶臭。

尖锐湿疣早期症状是初起时为淡红或污红色粟状大小赘生物，性质柔软，顶端稍尖，日趋增大增多，长成乳头样、菜花状，呈白色、淡红色或污灰色，表面湿润，伴有瘙痒和压迫感。疣体因瘙痒搔抓后而易破溃，可有渗液、出血，如继发化脓则溢脓且恶臭、疼痛。如果发生在宫颈处，会出现白带增多和性交后出血;若发生在肛门直肠，则引起疼痛和里急后重感。若为孕妇，由于胎盘激素的影响，疣体更为急剧增生，可融合成鸡冠样，甚至大团块。

治疗尖锐湿疣去北京哪个医院好。大家在理解尖锐湿疣的基础上要做好预防准备工作，生活中的不良生活习惯要有一个克制，适当清理个人生理卫生。北京华大中医医院性病科医生表示，患病者应及时到正规医院采取治疗，防止病情加重，治疗尖锐湿疣的医院患者在选择上要慎重考虑，目前有很多不正规的医院是为了谋取利益不择手段，希望患者要做好充足的考虑。

北京华大中医医院性病科拥有专业的检测治疗设备，经验丰富的专业医生更是为治疗带来了保障，为给广大湿疣疱疹患者就诊提供方便，建立了以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，及时预约能有效缓解患者就医难的问题。