核心提示： 治疗尖锐湿疣北京较专业医院。很多人应该都听过尖锐湿疣吧。如果不了解我们现在就来简单的介绍一下。尖锐湿疣是一种性病，主要是因为性生活不洁引起的。患有尖锐湿疣对于患者有很大的危害，所以我们一定要积极的进行治疗。而首先我们要先了解一下尖锐湿疣的症状，这样进行治疗的时候才能够有针对性更加快速的进行治疗。

治疗尖锐湿疣北京较专业医院。很多人应该都听过尖锐湿疣吧。如果不了解我们现在就来简单的介绍一下。尖锐湿疣是一种性病，主要是因为性生活不洁引起的。患有尖锐湿疣对于患者有很大的危害，所以我们一定要积极的进行治疗。而首先我们要先了解一下尖锐湿疣的症状，这样进行治疗的时候才能够有针对性更加快速的进行治疗。

一、症状

1.典型皮损为生殖器或肛周等潮湿部位出现丘疹，乳头状、菜花状或鸡冠状肉质赘生物，表面粗糙角化。

2.醋酸白试验阳性，病理切片可见角化不良及凹空细胞。

3.核酸杂交可检出HPV-DNA相关序列，PCR检测可见特异性HPV-DNA扩增区带。

4.潜伏期在3个月左右，短者3周，长者8个月以上，平均为3个月，主要是性活跃人群，以20～25岁为发病的高峰。与尖锐湿疣患者性接触后是否发病，很大程度上取决于接种的病毒数量和机体特异性免疫力。

不同人群表现：

男性尖锐湿疣

潜伏期3周到8个月，平均3个月，多见于性活跃的青、中年男性，发病高峰年龄为20-25岁，病程平均在3-5个月的男性患者

女性尖锐湿疣

潜伏期平均为2-3个月，病变发展无自限性。女性尖锐湿疣隐蔽性比男性强

儿童尖锐湿疣

儿童尖锐湿疣临床表现与成年人尖锐湿疣之临床表现无太大区别。儿童尖锐湿疣潜伏期从几周到几年都有，大多数仍在3个月之间。

亚临床感染：

绝大多数生殖道肛门HPV感染是亚临床的，组织细胞学方法也仅能检出不到一半，更多的是核酸水平的亚临床感染。组织细胞水平亚临床感染男性可通过醋酸白试验发现，部位主要在阴茎和阴囊;女性可由阴道镜、醋酸白试验、病理、宫颈涂片等方法检测，以宫颈感染为常见，有醋酸白上皮区、阴道前庭乳头瘤、融合型乳头瘤3种主要表现。

治疗尖锐湿疣北京较专业医院。上文中为大家介绍的各种有关于尖锐湿疣的情况希望大家都能够好好的了解一下，这对于发现、针对和治疗尖锐湿疣都有很大的帮助。希望大家能够正确的看待尖锐湿疣并且积极的进行治疗争取早日摆脱尖锐湿疣的困扰。

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