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尖锐湿疣在北京哪里治较好？

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2017-08-22
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核心提示：　　尖锐湿疣在北京哪里治较好。尖锐湿疣患者常常因为不及时治疗，导致病变的发生，这其中就包括一些并发症的出现甚至癌变的可能。这也是尖锐湿疣的危害之一，而且病变后的尖锐湿疣更加难以治疗，对于患者来说伤害加大。那么，什么是尖锐湿疣病变？北京华大中医医院性病科医生给出了解答。

　　尖锐湿疣在北京哪里治较好。尖锐湿疣患者常常因为不及时治疗，导致病变的发生，这其中就包括一些并发症的出现甚至癌变的可能。这也是尖锐湿疣的危害之一，而且病变后的尖锐湿疣更加难以治疗，对于患者来说伤害加大。那么，什么是尖锐湿疣病变？北京华大中医医院性病科医生给出了解答。

　　什么是尖锐湿疣病变？

　　细菌感染 尖锐湿疣局部治疗后继发细菌感染是尖锐湿疣治疗过程中较为常见的并发症之一，继发细菌感染的临床表现主要在治疗的局部发生，轻者为局部红肿、少量分泌物、轻微疼痛;重者局部红肿、化脓、疼痛明显;严重者可发生局部淋巴结肿大、疼痛以及发热等全身不适。

　　疮面出血、糜烂 在腐蚀药物疗法、冷冻疗法和激光疗法等去除尖锐湿疣后，创面可发生轻重不等的糜烂和出血。糜烂表现为无正常表皮，露出湿润面，基底和边缘皮肤都为红色，有多少不等的渗出液。出血可能比较明显如较大血管损伤，或不十分明显如少量渗血，包伤口的纱布、内裤及局部有血迹或血痂。

　　尖锐湿疣在北京哪里治较好。糜烂都发生在腐蚀药物治疗后，药物在去除尖锐湿疣后都会发生轻重程度不等的糜烂，严重者可发生溃疡，这是药物本身的属性引起的。但发生糜烂的程度可由人来控制，如有些医生或病人对所用药物了解不十分清楚，往往因为性急而用药量过多、治疗范围过大、用药次数增加等则可引起明显的糜烂或溃疡发生。出血多发生在激光术或刮术等过程中或治疗后。

　　北京华大中医医院性病科医生表示，尖锐湿疣一旦发生病变，不但对患者的治疗带来了麻烦，更因此使病情加重，身体伤害也在进一步加大。尖锐湿疣是一种传染性和危害性都很强的疾病，所以越早治疗对身体造成的伤害也就越小。

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