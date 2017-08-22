核心提示： 看尖锐湿疣到北京哪个医院。肛门尖锐湿疣的危害是什么？尖锐湿疣的发生会给患者的身体和生活造成极大的影响，因此当患上尖锐湿疣后要及早到正规医院治疗，以免耽误了治疗时机，那么，接下来我们一起来看看肛门尖锐湿疣的危害，希望大家看完后能引起重视。

看尖锐湿疣到北京哪个医院。肛门尖锐湿疣的危害是什么？尖锐湿疣的发生会给患者的身体和生活造成极大的影响，因此当患上尖锐湿疣后要及早到正规医院治疗，以免耽误了治疗时机，那么，接下来我们一起来看看肛门尖锐湿疣的危害，希望大家看完后能引起重视。

肛门尖锐湿疣的危害极大，主要包括：

1、肛门尖锐湿疣患者在患病的初期肛门处会有一些坠胀的感觉，甚至有的时候会肛门还会出现一些瘙痒不适的表现，如果在平时发生炎症，不仅会出现坠胀感明显，还有可能因为刺激而经常排便，

2、肛门尖锐湿疣会诱发感染肛门奖励泌物浸润外表可呈白色、污灰色、白色或有出血表现，颗粒间积有脓液、收回恶臭味。由于部分搔抓、摩擦，可使疣体破损、外表腐败而呈现渗液、出血和继发感染，同时疣体的增长尤爲分明。

3、肛门尖锐湿疣可诱发便血甚至癌变肛周锋利湿疣久治不愈会呈现大便带血的景象，如用窥镜察看直肠内会有许多的葡萄大小乳头肿物呈现;肛门感染的部位会不时的增大，假如是临时得不到无效医治，患病部位的会进一步好转，甚至还会发作癌变。

看尖锐湿疣到北京哪个医院。以上内容就是北京华大中医医院性病科医生针对肛门尖锐湿疣的危害给大家做出的介绍，希望大家能引起注意，北京华大中医医院性病科医生提醒，肛门尖锐湿疣危害甚大，大家应尽早到医院治疗，祝您身体健康。