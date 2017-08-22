核心提示： 看尖锐湿疣到北京哪家医院。尖锐湿疣是由HPV病毒所引起的，是一种顽固的皮肤性病，近几年尖锐湿疣的发病率越来越高，很多患者在了解了尖锐湿疣的症状之后，在早期发现了尖锐湿疣疾病，但是患者在治疗时，又面临一个很重要的问题，患上尖锐湿疣容易治好吗？

看尖锐湿疣到北京哪家医院。尖锐湿疣是由HPV病毒所引起的，是一种顽固的皮肤性病，近几年尖锐湿疣的发病率越来越高，很多患者在了解了尖锐湿疣的症状之后，在早期发现了尖锐湿疣疾病，但是患者在治疗时，又面临一个很重要的问题，患上尖锐湿疣容易治好吗？

早期尖锐湿疣容易治好吗？

对于这个问题，北京华大中医医院性病科医生给出的答案非常明确，尖锐湿疣初期就是尖锐湿疣的治疗很好的时期，在这时候治疗尖锐湿疣，可以达到事半功倍的效果。所以北京华大中医医院性病科医生提醒大家，一旦发现初期尖锐湿疣的现象，就一定要在初期对尖锐湿疣进行治疗，以大大提高治好的机率。

看尖锐湿疣到北京哪家医院。尖锐湿疣初期症状并不十分明显，即使出现皮损也相对来说比较小，在治疗上难度很大，不仅病因复杂、症状多变，其传染性与复发性也非常强。对于尖锐湿疣的治疗是越早越好，治疗越早，治疗的难度就越小，治好湿疣的希望也就越大。

尖锐湿疣初期的症状病程进展缓慢，多发生于青年人。尖锐湿疣是由人乳头瘤病毒感染所致，由性传播，性滥交或房事不节，也可自身接种及经非性接触途径感染。病人多在无意中发现生殖器处长一无痛性疣状物，尖锐湿疣的潜伏期1～12个月，平均为3个月。

在这里，需要提醒您的是，尖锐湿疣疾病的治疗，请患者一定要前往正规的医疗机构进行，这样才能保证治疗的科学和身体的安全。