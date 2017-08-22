39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 北京华大中医医院 > 正文
综合
问医生

看尖锐湿疣到北京哪家医院？

新闻文章排行榜
2017-08-22
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　看尖锐湿疣到北京哪家医院。尖锐湿疣是由HPV病毒所引起的，是一种顽固的皮肤性病，近几年尖锐湿疣的发病率越来越高，很多患者在了解了尖锐湿疣的症状之后，在早期发现了尖锐湿疣疾病，但是患者在治疗时，又面临一个很重要的问题，患上尖锐湿疣容易治好吗？

　　看尖锐湿疣到北京哪家医院。尖锐湿疣是由HPV病毒所引起的，是一种顽固的皮肤性病，近几年尖锐湿疣的发病率越来越高，很多患者在了解了尖锐湿疣的症状之后，在早期发现了尖锐湿疣疾病，但是患者在治疗时，又面临一个很重要的问题，患上尖锐湿疣容易治好吗？

　　早期尖锐湿疣容易治好吗？

　　对于这个问题，北京华大中医医院性病科医生给出的答案非常明确，尖锐湿疣初期就是尖锐湿疣的治疗很好的时期，在这时候治疗尖锐湿疣，可以达到事半功倍的效果。所以北京华大中医医院性病科医生提醒大家，一旦发现初期尖锐湿疣的现象，就一定要在初期对尖锐湿疣进行治疗，以大大提高治好的机率。

　　看尖锐湿疣到北京哪家医院。尖锐湿疣初期症状并不十分明显，即使出现皮损也相对来说比较小，在治疗上难度很大，不仅病因复杂、症状多变，其传染性与复发性也非常强。对于尖锐湿疣的治疗是越早越好，治疗越早，治疗的难度就越小，治好湿疣的希望也就越大。

　　尖锐湿疣初期的症状病程进展缓慢，多发生于青年人。尖锐湿疣是由人乳头瘤病毒感染所致，由性传播，性滥交或房事不节，也可自身接种及经非性接触途径感染。病人多在无意中发现生殖器处长一无痛性疣状物，尖锐湿疣的潜伏期1～12个月，平均为3个月。

　　在这里，需要提醒您的是，尖锐湿疣疾病的治疗，请患者一定要前往正规的医疗机构进行，这样才能保证治疗的科学和身体的安全。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈