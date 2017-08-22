核心提示： 看尖锐湿疣到北京哪家医院好。男性尖锐湿疣危害大吗？这得很多男性患者都关心的问题，尖锐湿疣是种常见的性传染疾病，在生活中这种疾病的发病率越来越高，对于男性朋友来说，由于他们的性生活非常地混乱，没有固定的性伴侣，从而导致男性朋友很容易被这种疾病困扰，下在我们来看一下男性尖锐湿疣危害大吗。

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1、传染性强，可传染给家人或其他人。尖锐湿疣不但能通过性接触传播，而且其家人或朋友能通过污染了病毒的浴巾、浴盆、内裤等间接接触传染。因此，这是属于男性尖锐湿疣的危害之一。

2、男性尖锐湿疣的危害可导致心理负担沉重、影响家庭和睦。尖锐湿疣属性病范畴，一旦被确诊，不少男性尖锐湿疣患者会背上沉重的心理负担。当夫妻间一方患病，双方便相互猜疑，导致家庭不和睦，甚至很可能导致一场婚姻危机。

3、男性尖锐湿疣经久不治或久治不愈存在癌变风险。患尖锐湿疣的患者机体免疫系统受到抑制，疾病可以长期反复复发，让人厌烦有导致生殖器癌变的可能。这也是极为严重的男性尖锐湿疣的危害表现。

看尖锐湿疣到北京哪家医院好。男性尖锐湿疣危害大吗？看完上面的介绍，相信大家对于这个问题已经有所了解了。鉴于尖锐湿疣的害处很大，染上之后会给患者带来许多痛苦与烦恼。不仅会令患者受到很大的伤害，还会伤害到患者的家人。同时，对于患者的日常工作与生活，也会有很大的影响。为了尽量少受尖锐湿疣的危害，北京华大中医医院性病科医生提醒男性朋友们一定要对性方面有所节制，以免酿成苦果。