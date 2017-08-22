39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 北京华大中医医院 > 正文
综合
问医生

看尖锐湿疣到北京哪家医院好

新闻文章排行榜
2017-08-22
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　看尖锐湿疣到北京哪家医院好。男性尖锐湿疣危害大吗？这得很多男性患者都关心的问题，尖锐湿疣是种常见的性传染疾病，在生活中这种疾病的发病率越来越高，对于男性朋友来说，由于他们的性生活非常地混乱，没有固定的性伴侣，从而导致男性朋友很容易被这种疾病困扰，下在我们来看一下男性尖锐湿疣危害大吗。

　　看尖锐湿疣到北京哪家医院好。男性尖锐湿疣危害大吗？这得很多男性患者都关心的问题，尖锐湿疣是种常见的性传染疾病，在生活中这种疾病的发病率越来越高，对于男性朋友来说，由于他们的性生活非常地混乱，没有固定的性伴侣，从而导致男性朋友很容易被这种疾病困扰，下在我们来看一下男性尖锐湿疣危害大吗。

　　1、传染性强，可传染给家人或其他人。尖锐湿疣不但能通过性接触传播，而且其家人或朋友能通过污染了病毒的浴巾、浴盆、内裤等间接接触传染。因此，这是属于男性尖锐湿疣的危害之一。

　　2、男性尖锐湿疣的危害可导致心理负担沉重、影响家庭和睦。尖锐湿疣属性病范畴，一旦被确诊，不少男性尖锐湿疣患者会背上沉重的心理负担。当夫妻间一方患病，双方便相互猜疑，导致家庭不和睦，甚至很可能导致一场婚姻危机。

　　3、男性尖锐湿疣经久不治或久治不愈存在癌变风险。患尖锐湿疣的患者机体免疫系统受到抑制，疾病可以长期反复复发，让人厌烦有导致生殖器癌变的可能。这也是极为严重的男性尖锐湿疣的危害表现。

　　看尖锐湿疣到北京哪家医院好。男性尖锐湿疣危害大吗？看完上面的介绍，相信大家对于这个问题已经有所了解了。鉴于尖锐湿疣的害处很大，染上之后会给患者带来许多痛苦与烦恼。不仅会令患者受到很大的伤害，还会伤害到患者的家人。同时，对于患者的日常工作与生活，也会有很大的影响。为了尽量少受尖锐湿疣的危害，北京华大中医医院性病科医生提醒男性朋友们一定要对性方面有所节制，以免酿成苦果。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈