核心提示： 北京尖锐湿疣医院在哪。在21世纪的今天，人们的性观念越来越开放，这也直接导致了各种性病的滋生，特别是男性朋友，作为尖锐湿疣的高发人群，那么男性患尖锐湿疣不治会怎样？下面北京华大中医医院性病科医生来为大家详细介绍。

北京尖锐湿疣医院在哪。在21世纪的今天，人们的性观念越来越开放，这也直接导致了各种性病的滋生，特别是男性朋友，作为尖锐湿疣的高发人群，那么男性患尖锐湿疣不治会怎样？下面北京华大中医医院性病科医生来为大家详细介绍。

尖锐湿疣常见危害有以下几点：

1、传染性强，可以传染给家人或其他亲属。

尖锐湿疣不但能经过性接触传播，并且其家人和朋友都能经过污染了病毒的浴巾、浴盆、 内裤等间接接触传染。

2、心理负担沉重、损害家庭和睦。

尖锐湿疣属于性疾病，一旦被确认，不少病人会有沉重的心理负担。当夫妻间一方患病，双方便相互猜疑，诱发家庭不和睦，乃至很可能诱发一场婚姻危机。

3、经久不治或久治不愈存在癌变风险。

患发此病的患者机体免疫系统受到阻碍，尖锐湿疣就会长期反复发作，让人厌烦，有导致生殖器癌变的可能。

4、防护的关键是拒绝不洁性交。另外，公共浴堂的卫生也是十分重要的，不建议大家洗盆塘，衣服要单独存放。

北京华大中医医院实现全程导医服务、患者无需等候优先就诊。我们将全力为患者营造舒适、温馨的专业医疗服务，让患者诊疗过程感到轻松与舒适。

北京尖锐湿疣医院在哪。男性患尖锐湿疣不治会怎样？以上就是北京华大中医医院性病科医生列举的一些尖锐湿疣的危害，大家在生活中也要多了解尖锐湿疣的知识，做好每一个细节，让湿疣病毒无法靠近我们，危害我们的身体健康。在日常生活中感染尖锐湿疣疾病一定要及时的检查治疗，否则会有不必要的麻烦。