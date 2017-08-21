核心提示： 北京尖锐湿疣医院效果怎样。尖锐湿疣虽然是性传播疾病中的一种，但是只要患者在患病的及时就采取治疗，还是会有很大的治好希望的，而且对身体造成的伤害也会相对减少。可是对于那些一直拖延不治疗的患者一定要有所重视了，因为尖锐湿疣会对身体健康造成很大的危害，那么尖锐湿疣会引起什么后果呢？

北京尖锐湿疣医院效果怎样。尖锐湿疣虽然是性传播疾病中的一种，但是只要患者在患病的及时就采取治疗，还是会有很大的治好希望的，而且对身体造成的伤害也会相对减少。可是对于那些一直拖延不治疗的患者一定要有所重视了，因为尖锐湿疣会对身体健康造成很大的危害，那么尖锐湿疣会引起什么后果呢？

1、会导致不育：生殖器附近的尖锐湿疣，易引发其它泌尿系统疾病，很可能会成为导致男性不育的诱因。

2、会传染给婴幼儿：患生殖道湿疣的孕妇，在分娩时，通过产道的婴儿可能被传染，引发婴幼儿咬吸道疣。

3、有心理负担：从心理上来说，尖锐湿疣作为性传播疾病，若不尽快治疗，患者很可能因害怕传染给性伴侣、回避与性伴侣的性生活、不愿与异性交往等，心理原因导致性功能障碍，影响家庭和睦，甚至会发生抑郁症，这也是尖锐湿疣的一项大危害。

4、有溃疡、出血现象：尖锐湿疣增大、增多后，可引起局部的异物和不适感。由于发病的部位多在包皮内、尿道、阴唇、阴道内、肛周等，这些部位容易受微生物感染，尖锐湿疣的危害是，导致病变部位的溃疡、化脓、出血、疼痛和肿胀。

5、将会引起并发症：尖锐湿疣还可以引发播散性疱疹、疱疹性脑膜炎、前列腺炎、直肠炎、盆腔炎、脊髓神经根疾病等，一系列并发症的危害。

6、尖锐湿疣的危害，严重的后果当属引发癌变。恶性肿瘤可说是尖锐湿疣严重的并发症。如果治疗不及时，尖锐湿疣的危害很可能就是阴茎癌、宫颈癌等恶性肿瘤。

北京尖锐湿疣医院效果怎样。尖锐湿疣是一种比较严重的疾病，会对患者的身体造成很大的危害，因此患者必须要高度重视该疾病。由以上内容相信大家也看到了尖锐湿疣的危害性，北京华大中医医院性病科医生在此提醒广大患者，在发现病情的时候务必要尽早的接受诊治，以免病情加重，不仅增加了治疗难度，而且还会给自身造成更大的伤害。