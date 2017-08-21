核心提示： 北京尖锐湿疣医院哪家不错。由于现在思想上的开放化，很多事情做起来也不会被束缚，所以就导致现在很多的年轻人肆无忌惮的享受生活，广交一些异性朋友。乱性行为十分的常见，所以就导致这样的人常常与性病不期而遇了，较为常见的就是尖锐湿疣这种病了。如果大家了解尖锐湿疣的危害，相信大多数人都不会这么做了。那么，尖锐湿疣的危害性有哪些呢？

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1、传染给他人。若接触到了沾有患者的分泌物的物品，如毛巾、洗脚盆和厕所的马桶圈等，那么您就很有可能会患上湿疣。另外，若患者身体的其他部位再接触到了上述物品。就会诱发其他疾病的产生。

2、传染给婴儿。拥有健康美丽宝宝是每个女人的心愿，但是若自己患有了湿疣，这个梦想可能就要破灭了，因为湿疣会通过分娩时传染给婴儿，导致婴儿也患有湿疣。不仅如此，还有可能引起流产，畸形胎儿的出生等。

3、会发生癌变。湿疣若没有及时治疗或者是病情比较严重的话就会诱发一些癌病，如宫颈癌或者阴茎癌。所以一旦患者了湿疣就要及时而有效的治疗，以免癌变的发生。

4、引起溃疡和出血等现象。若病情发展比较严重，病变增大或者是增多就会引起局部的异物和不舒服的感觉。病情由于发病的部位经常是在生殖器，而这些部位又是很容易引起感染的，所以就会不可避免的造成局部的溃疡、疼痛以及出血和化脓等症状。

5、造成严重的并发症。湿疣可引起播散性疱疹、疱疹性脑膜炎、前列腺炎、男性不育症、脊髓神经根疾病等一系列并发症。在艾滋病流行的地区，该病还可增加艾滋病病毒感染的危险性。

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北京尖锐湿疣医院哪家不错。以上就是医生为大家介绍的尖锐湿疣的危害性，看到以上的内容后大家认为尖锐湿疣的危害大不大？既然很大那么大家是不是该对此采取行动了呢？目前已经有很多患者都深受尖锐湿疣的危害，所以为了避免让自身也受到它的伤害，大家一定要做好随时的预防措施，如果您已不幸被传染上，那么就要抓紧时间治疗了。