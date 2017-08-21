39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 北京华大中医医院 > 正文
综合
问医生

北京尖锐湿疣医院哪个不错

新闻文章排行榜
2017-08-21
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　北京尖锐湿疣医院哪个不错。尖锐湿疣疾病大家应该都听说过，这是国内比较常见的性传播疾病，主要发生在年轻人的身上。因为年轻人不太重视性行为的卫生，这才导致该病的广泛发生，给人们的生活带来极大的影响。那么，尖锐湿疣会给人们带来什么影响？下面就是我们对这一问题的讲解。

　　北京尖锐湿疣医院哪个不错。尖锐湿疣疾病大家应该都听说过，这是国内比较常见的性传播疾病，主要发生在年轻人的身上。因为年轻人不太重视性行为的卫生，这才导致该病的广泛发生，给人们的生活带来极大的影响。那么，尖锐湿疣会给人们带来什么影响？下面就是我们对这一问题的讲解。

　　尖锐湿疣会给人们带来什么影响：

　　1、影响婚育，女性患尖锐湿疣后与以后的婚育有一定的关系。但是如果感染的时间很长，不但有阴道、宫颈的感染，同时上行导致盆腔感染，一直未经治疗或断断续续治疗，长期不愈，这种情况会导致女性输卵管粘连变形，以致输卵管闭锁，从而导致不孕不育。如果输卵管的病变使其变得狭窄、不完全粘连，又未避孕，那么精子与卵子在输卵管部位受精后，分裂的桑葚胚不能被顺利地送到子宫腔内，而被阻在变形狭窄的输卵管内，胚胎就会在那里不断发育，造成宫外孕。

　　2、癌变，有部分尖锐湿疣患者会发生癌变，虽然不是太多。恶性肿瘤是尖锐湿疣严重的并发症。HPV16、18型感染后，如果治疗不及时，在将来很可能导致阴茎癌，宫颈癌等恶性肿瘤，早期完全治疗是预防尖锐湿疣癌变的比较有效方法。

　　北京尖锐湿疣医院哪个不错。北京华大中医医院视患者为亲人，营造高品位的人文关怀，从患者舒心、方便、安全、满意的服务出发，建立以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，实现全程导医服务的绿色通道，全力营造舒适、温馨的绿色医疗花园，建立诚信、理解、和谐的医疗环境。

　　北京尖锐湿疣医院哪个不错。通过以上的介绍，相信大家已经大致了解了尖锐湿疣的影响，希望对大家能够有所帮助。不要觉得尖锐湿疣没什么大不了，吃些药就行了，要拒绝这样的观念。为了自身和家人的健康，千万不要轻视这种疾病。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈