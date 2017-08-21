核心提示： 北京尖锐湿疣医院哪个不错。尖锐湿疣疾病大家应该都听说过，这是国内比较常见的性传播疾病，主要发生在年轻人的身上。因为年轻人不太重视性行为的卫生，这才导致该病的广泛发生，给人们的生活带来极大的影响。那么，尖锐湿疣会给人们带来什么影响？下面就是我们对这一问题的讲解。

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尖锐湿疣会给人们带来什么影响：

1、影响婚育，女性患尖锐湿疣后与以后的婚育有一定的关系。但是如果感染的时间很长，不但有阴道、宫颈的感染，同时上行导致盆腔感染，一直未经治疗或断断续续治疗，长期不愈，这种情况会导致女性输卵管粘连变形，以致输卵管闭锁，从而导致不孕不育。如果输卵管的病变使其变得狭窄、不完全粘连，又未避孕，那么精子与卵子在输卵管部位受精后，分裂的桑葚胚不能被顺利地送到子宫腔内，而被阻在变形狭窄的输卵管内，胚胎就会在那里不断发育，造成宫外孕。

2、癌变，有部分尖锐湿疣患者会发生癌变，虽然不是太多。恶性肿瘤是尖锐湿疣严重的并发症。HPV16、18型感染后，如果治疗不及时，在将来很可能导致阴茎癌，宫颈癌等恶性肿瘤，早期完全治疗是预防尖锐湿疣癌变的比较有效方法。

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北京尖锐湿疣医院哪个不错。通过以上的介绍，相信大家已经大致了解了尖锐湿疣的影响，希望对大家能够有所帮助。不要觉得尖锐湿疣没什么大不了，吃些药就行了，要拒绝这样的观念。为了自身和家人的健康，千万不要轻视这种疾病。