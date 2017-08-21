核心提示： 北京尖锐湿疣去哪个医院好。有很多大人都很困惑为什么小孩子会患上尖锐湿疣，据调查显示，小孩子感染尖锐湿疣的概率在不断的增加。这是什么原因导致的呢？

北京尖锐湿疣去哪个医院好。有很多大人都很困惑为什么小孩子会患上尖锐湿疣，据调查显示，小孩子感染尖锐湿疣的概率在不断的增加。这是什么原因导致的呢？

1.笔直感染2. 宫内感染3.触摸物感染;4.产道感染5.异体接种或许自体接种感染。

笔直感染、宫内感染和产道感染时婴儿在母体内或者母亲分娩的时候感染。母亲在怀孕前应对身体进行检查是否HPV感染。怀孕期间若阴道口或者体外感染HPV的应告知分娩医师采取剖腹产，以免传染给婴儿。

接触物传染即儿童在日常生活中与有尖锐湿疣的患者或HPV感染者如其父母、家庭中其他成员或保姆、幼教老师等的密切接触而被传染。这些接触物可能是尖锐湿疣损害、病变分泌物以及被HPV污染的衣物、毛巾等。

异体接种或自体接种传染：即通过手接触生殖器传染，如当有尖锐湿疣的患者之手接触尖锐湿疣损害或HPV污染的物品后再接触正常儿童皮肤粘膜则引起异体间接种传染，或有尖锐湿疣的患儿接触疣体的手再接触其白体正常皮肤粘膜而导致自体接种传染。

多数学者认为儿童虽然没有性行为，但也可能通过性暴力或性虐待感染HPV.继而发生尖锐湿疣。也有少数学者认为，儿童尖锐湿疣、特别是年龄较大儿童的尖锐湿疣是由性乱引起的。

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北京尖锐湿疣去哪个医院好。除了上述几种常见的儿童的传染途径，医生同时提醒大家注意儿童性虐待，特别是年龄较大的儿童感染尖锐湿疣，很可能是由性虐待造成的。有科学家估计在儿童尖锐湿疣中有40%是遭受性虐待引起的，医生提醒家长应加以警惕！