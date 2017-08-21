39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 北京华大中医医院 > 正文
综合
问医生

北京尖锐湿疣去哪个医院好？

新闻文章排行榜
2017-08-21
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　北京尖锐湿疣去哪个医院好。有很多大人都很困惑为什么小孩子会患上尖锐湿疣，据调查显示，小孩子感染尖锐湿疣的概率在不断的增加。这是什么原因导致的呢？

　　北京尖锐湿疣去哪个医院好。有很多大人都很困惑为什么小孩子会患上尖锐湿疣，据调查显示，小孩子感染尖锐湿疣的概率在不断的增加。这是什么原因导致的呢？

　　1.笔直感染2. 宫内感染3.触摸物感染;4.产道感染5.异体接种或许自体接种感染。

　　笔直感染、宫内感染和产道感染时婴儿在母体内或者母亲分娩的时候感染。母亲在怀孕前应对身体进行检查是否HPV感染。怀孕期间若阴道口或者体外感染HPV的应告知分娩医师采取剖腹产，以免传染给婴儿。

　　接触物传染即儿童在日常生活中与有尖锐湿疣的患者或HPV感染者如其父母、家庭中其他成员或保姆、幼教老师等的密切接触而被传染。这些接触物可能是尖锐湿疣损害、病变分泌物以及被HPV污染的衣物、毛巾等。

　　异体接种或自体接种传染：即通过手接触生殖器传染，如当有尖锐湿疣的患者之手接触尖锐湿疣损害或HPV污染的物品后再接触正常儿童皮肤粘膜则引起异体间接种传染，或有尖锐湿疣的患儿接触疣体的手再接触其白体正常皮肤粘膜而导致自体接种传染。

　　多数学者认为儿童虽然没有性行为，但也可能通过性暴力或性虐待感染HPV.继而发生尖锐湿疣。也有少数学者认为，儿童尖锐湿疣、特别是年龄较大儿童的尖锐湿疣是由性乱引起的。

　　北京华大中医医院实行预约绿色通道、实现全程导医服务、患者无需等候优先就诊。我们将全力为患者营造舒适、温馨的专业医疗服务，让患者诊疗过程感到轻松与舒适。

　　北京尖锐湿疣去哪个医院好。除了上述几种常见的儿童的传染途径，医生同时提醒大家注意儿童性虐待，特别是年龄较大的儿童感染尖锐湿疣，很可能是由性虐待造成的。有科学家估计在儿童尖锐湿疣中有40%是遭受性虐待引起的，医生提醒家长应加以警惕！

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈