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不孕不育的检查项目是什么呢

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2017-09-07
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核心提示：　　现如今社会不断的发展与进步，随着环境和生活等方面影响，不孕不育疾病的发病概率有所增加。不孕不育疾病长期得不到治疗就会危害女性和男性的身体健康，为了能够治疗疾病就要积极进行检查。那么不孕不育的检查项目是什么呢？北京华博医院专家为您讲解。

　　现如今社会不断的发展与进步，随着环境和生活等方面影响，不孕不育疾病的发病概率有所增加。不孕不育疾病长期得不到治疗就会危害女性和男性的身体健康，为了能够治疗疾病就要积极进行检查。那么不孕不育的检查项目是什么呢？北京华博医院专家为您讲解。

　　女性方面的检查

　　1、子宫输卵管造影术：生殖道无炎症的女性在月经干净的3—7天，在B超下将造影剂注入子宫，观察造影剂充盈子宫和输卵管的情况。

　　2、宫腔镜检查：应用宫腔镜检查，了解宫腔内情况，可发现宫腔粘连、黏膜下肌瘤、息肉、子宫畸形等可能导致不孕的病变。检查时也可在宫腔镜直观下进行治疗。

　　3、腹腔镜检查：需进一步了解盆腔情况，可采用腹腔镜检查。腹腔镜检查能直接观察子宫、输卵管、卵巢有无病变或粘连，确定输卵管是否畅通;约有20%的病人通过腹腔镜可以发现术前没有诊断出来的病变。

　　男性方面的检查

　　1、睾丸检查：主要是检查睾丸的功能是否正常，是否能够正常的分泌激素和产生精子。睾丸如果出现异常，那么对于男性生育能力的大家也是比较巨大的。

　　2、精道检查：检查男性的精道是否通畅，有无梗阻或者不通的症状。如果精道有梗阻的现象的话，需要进行疏通性治疗。

　　3、精子检查：精子检查是男性不育症检查中比较重要的一环。如果精子出现了异常，也会导致其无法与卵子相结合。从而导致无法生育。

　　不孕不育的检查项目是什么呢？通过上面对不孕不育检查的讲述，相信大家都有所了解了。北京华博医院特别开通了网上咨询预约服务，如果您有任何疑问都可以点击咨询，让专家详细为您讲解。

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