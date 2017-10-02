看儿童白癜风医院哪家好 白癜风患处为什么会发痒

核心提示：都知道白癜风是一种不痛不痒的疾病，在初期并没有什么明显的病症，但是很多患者在确诊治疗后，白斑处会出现瘙痒。那么白癜风患者皮损处为什么会发痒呢这里面又有哪些不为人知的真相。

都知道白癜风是一种不痛不痒的疾病，在初期并没有什么明显的病症，但是很多患者在确诊治疗后，白斑处会出现瘙痒。那么白癜风患者皮损处为什么会发痒呢这里面又有哪些不为人知的真相。

根据临床显示有20%到25%的白癜风患者在发病之前或者发病中出现局部瘙痒，也有患者在病情稳定时，因某种因素发生瘙痒，随之白斑扩大或出现新的白斑。针对此类情况，出现瘙痒大致可以分为以下几个原因：

自体敏感引起的皮肤炎症反应

白癜风会引起皮屑脱落，脱落的表皮细胞、毛细血管壁细胞、血清等这些自体组织蛋白，与细菌结合后形成了抗原性物质。这种自体抗原通过真皮层毛细血管吸收入血液后，激发机体发生过敏反应，导致出现红色皮疹，瘙痒加重，这种现象医学上称“自体敏感性反应”。

阳光紫外线强刺激皮肤

白癜风患者忌讳过强的阳光照射，是因为白癜风患者皮肤中的黑色素细胞功能紊乱，其黑色素的合成会受到相应的抑制，皮肤对紫外线等外部刺激的抵御能力相对较弱。因此，在受到暴晒后便常会引起患处的灼痛，甚至出现红斑及水疱等炎症反应，从而给患者朋友带来痛痒的感觉。

部分药物引起的反应

部分外用药在前期可能有不错的效果，但部分药物成分会含有激素类化合物，这些成分刺激性强，如果患者盲目使用很可能导致不良反应，从而造成白斑处发红发痒，并导致更大面积的患处复发。

病情加重的征兆

根据资料统计，在一些患者中，如果没有外界刺激出现痛痒的感觉，那么患者常会出现白斑扩散或新发的情况，这便是白癜风病情加重了。

小妙招教你安全度过患处发痒期

1.随时注意皮肤保养：患者要保证皮肤清洁，洗澡水温度保持在35℃～37℃，不宜使用刺激性较大的沐浴品，沐浴后要涂擦护肤品保证皮肤湿润;

2.白癜风患者要选择宽松的衣物：宽松的衣物不会妨碍皮肤血液循环，另外注意化纤及毛织品不宜贴身穿用，避免造成皮肤反应。

3.避免接触酚、醌类化学物品：这些物质具有抑制酪氨酸酶活性并会造成皮肤脱色的情况，一般常见于化妆品、消毒剂、增白剂、橡胶制品、塑料制品等，因此白癜风患者要慎重使用，另外值得注意的是，染发剂中含有苯胺类物质，白癜风患者不可以使用。

4.合理搭配饮食：饮食对患者的恢复有很大的影响，白癜风患者在注意保证营养均衡的同时，也要注意禁忌食物，比如辛辣、富含维生素C的食物等。

5.注意外伤，防止同形反应：外伤比如创伤、晒灼伤、冻伤等，白癜风患者在受外伤后很容易形成同形反应，诱发白斑扩散或出现新生白斑。

科学精准治疗 从根源解决白斑困扰

无论是白斑瘙痒或者出现扩散，解决这些困扰重要的是科学精准治疗。看似单纯长在皮肤上的白癜风，其实有更深层发生原因。

北京国丹白癜风医院雷安萍主任指出，白癜风是“病在肌肤，症在体表，源自血液、根在脏腑”。在针对表皮症状治疗的同时，还应同步解决源头血液和根本脏腑的问题。因此，要突破传统“重治不重诊”的落后模式，在明确诊断前提下，辨明病情，并考虑患者个体情况，药敏差异等，通过调整患者内部平衡，使得机体内环境达到正常水平，从而促使血液酪氨酸酶活性恢复正常，为合成黑色素提供足够的营养，达到精准治疗，促使白斑复色的目的。

临床显示，根据患者个性化特点的精准治疗与用药，可明显缩短疗程，提升疗效，帮助患者节省治疗费用。