看青少年白癜风的专科医院 白癜风是由什么原因造成的

核心提示：白癜风是由什么原因造成的？白癜风可发于身上的任何部位，有些患者的白斑出现在脸部和手部等暴露部位，不仅影响形象美观，还影响着社交。谁都不想患上白癜风，可是还是有那么多人正在经受白癜风所带来的痛苦，究竟为什么会患上白癜风？那么，白癜风是由什么原因造成的？

白癜风是由什么原因造成的？白癜风可发于身上的任何部位，有些患者的白斑出现在脸部和手部等暴露部位，不仅影响形象美观，还影响着社交。谁都不想患上白癜风，可是还是有那么多人正在经受白癜风所带来的痛苦，究竟为什么会患上白癜风？那么，白癜风是由什么原因造成的？

致病根源

北京国丹白癜风医院研究发现，白癜风不单纯是皮肤表面的问题，而是“病在肌肤、症在体表、源自血液、根在脏腑”，其中血液是源头，脏腑是根本，而血液血清中酪氨酸酶缺乏是致病根源。白癜风患者脏腑代谢功能失调，代谢废物无法及时排出体外，免疫系统出现异常，体内由此会产生大量毒性黑素。毒性黑毒在破坏皮肤黑色细胞的同时还会降低酪氨酸酶的活性，导致黑色素细胞无法正常分泌黑色素，白斑就此出现。

其他诱因：

1、微量元素缺乏

铜、锌、硒、碘等微量元素是参与机体新陈代谢中间环节的活性物质，它们直接参与黑色素细胞的合成，还有保护黑色素细胞免受重金属毒物损伤的作用。研究证明，微量元素缺乏和比例失调都可导致黑色素细胞合成障碍。很多人都不能做到饮食均衡，偏食挑食，长此以往就会使体内大量缺乏微量元素，为患上白癜风埋下隐患。

2、精神过度紧张

快节奏的生活并不是所有人都可以消受的，面对生活的压力、工作的压力，很多人心理负担过重，长期的心理压力和精神过度紧张，会导致机体内分泌失调，免疫功能紊乱，而诱发白癜风。

3、化学刺激

化学物质会抑制酪氨酸酶活性，使黑色素无法形成。日常生活中，皮肤损伤是不可避免的，如烧伤、创伤、蚊虫叮咬等，出现外伤再接触化学物质会使局部黑色素脱失，如不及时处理就易诱发白癜风。

源根同步、精准治疗

白癜风不单是表皮白斑问题，而是“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”。针对这一情况，北京国丹白癜风医院突破传统落后诊疗模式，把握疾病深度特征和药物高度精准性，精准检测、分类、诊断白癜风患者，并根据患者的病情制定个性化的治疗方案，最终从血液和脏腑出发，在激活酪氨酸酶的同时，调节脏腑代谢功能，重建机体免疫系统，恢复人体内环境平衡，真正做到源根同步精准治疗，使得这项过去普遍被认为治不好的“顽疾”得到了有效控制，让患者因为病情的好转而舒心。

白癜风是由什么原因造成的？王家怀主任提醒，患者切记图一时的方便而盲目投医，这样做对治疗白癜风百害而无一利的，发病后到正规医院精准检测和精准治疗才是正确的选择。