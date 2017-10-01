治疗青少年白癜风去哪里 白癜风有哪些常见的症状

核心提示：白癜风有哪些常见的症状？白癜风作为现在发病率比较高的皮肤疾病，一旦确定患上的是这种疾病的时候，患者要做的就是要积极的治疗，治疗的时候，也是要按照医院的指导来做，但是为了能早期的时候治疗白癜风，就要对白癜风的有多了解。那么，白癜风有哪些常见的症状？

白癜风有哪些常见的症状？白癜风作为现在发病率比较高的皮肤疾病，一旦确定患上的是这种疾病的时候，患者要做的就是要积极的治疗，治疗的时候，也是要按照医院的指导来做，但是为了能早期的时候治疗白癜风，就要对白癜风的有多了解。那么，白癜风有哪些常见的症状？

北京国丹白癜风医院王家怀主任表示：临床上白癜风可从其发病部位、白斑大小、白斑形态等方面观察，其具体如下：

白斑发病部位

白斑可发生在身体的任何部位，但好发于头面部、颈部、手背、四肢等暴露部位，以及易受压迫与摩擦的部位，如束腰带处及四肢关节等处，病损多对称分布，白斑常按神经节段分布而呈带状排列。

白斑大小

白斑大小不一，初发病时多呈粟粒至手掌大小不等，白斑可单独存在呈点状、片状，也可相互融合呈大片状，甚至泛发全身。

白斑形态

白斑可呈圆形、椭圆形或形态不规则。

白斑颜色

根据病情发展状况不同，白斑的颜色可为淡白色、乳白色、云白色、瓷白色等。

白斑表面情况

白斑表面光滑无皮疹，境界清楚，边缘色素较正常皮肤增加。白斑内毛发正常或变白。

白癜风有哪些常见的症状？上面就是关于这个问题的相关介绍，对白癜风的症状了解了之后，才能在发生了白癜风的时候，尽快的到正规的医院去治疗，不会耽误了疾病的治疗，反而可以让疾病在早期的时候得到正确的治疗，从而通过治疗，慢慢的恢复健康的身体。