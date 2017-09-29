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哪家能看好儿童白癜风 治疗面部白癜风需要注意什么

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2017-09-29
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核心提示：白癜风是一种以黑色素细胞丢失和白斑形成为特征的常见色素障碍性皮肤病，对外貌会造成严重的影响，其中面部白癜风对患者造成的伤害是最直接的，不仅毁容，还会给身心健康造成伤害。对于面部白癜风治疗需谨慎，如接受到不规范治疗，很可能会使白斑发生扩散。那么，治疗面部白癜风需要注意什么？下面由北京国丹白癜风医院王家怀主任进行解析。

　　白癜风是一种以黑色素细胞丢失和白斑形成为特征的常见色素障碍性皮肤病，对外貌会造成严重的影响，其中面部白癜风对患者造成的伤害是最直接的，不仅毁容，还会给身心健康造成伤害。对于面部白癜风治疗需谨慎，如接受到不规范治疗，很可能会使白斑发生扩散。那么，治疗面部白癜风需要注意什么？下面由北京国丹白癜风医院王家怀主任进行解析。

　　治疗面部白癜风需要注意什么？

　　一、外涂药物。面部脆弱的地方很多，比如说眼睛，有时候不经意间，可能就对眼睛构成了伤害。所以在使用外涂药物涂抹病变处的时候，一定要多加注意避免弄到眼睛里，损伤眼睛。

　　二、减少辐射。电子辐射对皮肤的损伤是很大的，但是目前电子产品相当普及，最普遍的手机基本上就是人手一部。随着手机娱乐的发展，各种手游、社交APP一应俱全，手机一族也就此出现。长期使用手机，人的面部最直接接触电子辐射，这样对于面部白癜风的治疗非常不利。所以要减少电子产品的使用，或是做好面部的防护。

　　三、不要化妆。白癜风患者的皮肤更为敏感，对于化学物质应尽量少接触，尤其是在治疗的时候，化妆不仅会对皮肤造成伤害，还会影响治疗效果，为尽早使面部白斑消失，患者还需配合治疗，不要化妆。

　　四、慎用面膜。不论面膜中是否含有对白癜风患者皮肤不利的物质，白癜风患者在治疗期间，都应慎用面膜，可能其中一种物质就会与药物冲突，使病情加重，所以患者还是应尽量规避掉对治疗可能有不良影响的风险，保证治疗安全。

　　以上就是对治疗面部白癜风需要注意什么的解析。王家怀主任提醒，其实白癜风患者最应该注意的是要接受规范科学治疗，疗法科学才可以规避误诊误治给患者带来的伤害。临床显示，源根同步、精准治疗可以有效促进白斑复色，真正从根上治白抗白，给许多患者都带来了健康。该疗法是在掌握中西医学的精髓的基础上，直接激活患者体内酪氨酸酶的活性，并同步调节内环境平衡，但是每个患者的治疗方案都有区别，医生会根据具体病情制定方案并酌情进行调整，精准治疗更有利于白癜风患者恢复健康。

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