核心提示：白癜风在平常生活中是很常见的一种病，发病要素有许多，有先天要素也有后天的要素，很多患者不了解，导致白癜风出现扩散。那么，白癜风是怎么引起的？

白癜风在平常生活中是很常见的一种病，发病要素有许多，有先天要素也有后天的要素，很多患者不了解，导致白癜风出现扩散。那么，白癜风是怎么引起的？

精神紧张因素

据统计，有2/3的白癜风患者在发病之前都受到过各种环境刺激和精神创伤，例如升学压力、家庭破裂、亲人离世等造成的神经紧张、易怒、忧郁等不良情绪易引起机体内生理化学反应的紊乱，诱发或加剧病情的发展。

自身免疫因素

不少专家认为白癜风是一种自身免疫性疾病，并可能与甲状腺疾病有关。人们生活不健康的方式可能会造成身体免疫系统的紊乱，白癜风患者体内存在着抗黑色素细胞抗体，就是自身免疫紊乱造成白癜风的证明。

微量元素缺乏

微量元素是参与机体新陈代谢中间环节的活性物质，如铜、锌、硒、碘等，它们直接参与黑色素细胞的合成，还有保护黑色素细胞免受重金属毒物损伤的作用。

根本因素是血液、脏腑

白癜风虽然是皮肤的白斑，但它是“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”的致病机理，其中源头是血液，根本是脏腑。

精准治疗 实现全面康复

过去，很多人把白癜风当成“不治之症”，现在随着医学水平的进步，通过深入挖掘、传承中医药文化，结合现代医学先进成果，白癜风是可防可治的。北京国丹白癜风医院突破传统落后诊疗模式，把握疾病深度特征和药物高度精准性，根据白癜风治疗靶点，精准检测、分类、诊断，最终从血液和脏腑上源根同步精准治疗，为患者治疗“量体裁衣”，使得这项过去普遍被认为治不好的“顽疾”得到了有效控制。

以上是针对白癜风是怎么引起的，白癜风虽然是皮肤白斑，但是它又与普通疾病有着很大的区别，过去治疗仅凭经验诊断，往往容易反复发作，造成病情加重。因此患者一定要选择正规医院进行治疗。