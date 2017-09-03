核心提示：北京国丹白癜风医院自建院以来就致力于对白癜风的专病专治，多年来为很多患者都带去了健康。在患者严重北京国丹白癜风医院是治疗白癜风的好医院。那么，北京国丹白癜风医院是什么资质呢？

北京国丹白癜风医院自建院以来就致力于对白癜风的专病专治，多年来为很多患者都带去了健康。在患者严重北京国丹白癜风医院是治疗白癜风的好医院。那么，北京国丹白癜风医院是什么资质呢？

北京国丹白癜风医院是一家三级专科医院，在白癜风的治疗领域颇有建树。在我国大力发展精准医疗之初，北京国丹白癜风医院便把精准医疗引入到白癜风的临床诊疗中，并取得可喜成效。北京国丹白癜风医院更是多次受邀参加相关学术会议，分享白癜风精准医疗的成果。

2016年11月26日，由河北省中医药学会、中国中医药研究促进会共同主办，石家庄市中医院、河北省中医药学会皮肤病专业委员会承办的“国医名师学术讲座——皮肤病、肿瘤中西医临床诊疗新进展学术研讨会”圆满收官，北京国丹白癜风医院院长高毓梅再次受邀出席会议，并作《白癜风中西医精准医疗的研究与发展》专题讲座，收到与会专家学者的广泛好评。

对此，北京国丹白癜风医院院长高毓梅表示，为了更好地助推我国白癜风医疗事业发展，北京国丹白癜风医院将继续积极参加相关学术讲座与研讨，分享白癜风临床诊疗经验，提升基层医生队伍的理论和临床水平;走近群众，开展面对面诊疗，大力普及白癜风精准防治。为服务白癜风患者健康做出更多贡献。

研究发现，白癜风并不仅仅是皮肤表面的问题，而是源自血液、根在脏腑，所以治疗要注重中西结合，内外兼治。北京国丹白癜风医院根据白癜风的真正致病机理，从血液和脏腑出发，对患者进行源根同步治疗，还在此基础上强调精准治疗，即根据患者病因病情区别用药，真正做到治疗上的“量体裁衣”，以起到更令人满意的治疗效果。

北京国丹白癜风医院在白癜风治疗领域一直在探索和研究，在学术和临床治疗上双向发展，是患者的良心之选，建议患者一经发现病情，就尽早到院就诊，早日恢复健康。