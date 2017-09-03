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双手白癜风发病的原因有哪些

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2017-09-03
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核心提示：白癜风发病最明显的症状是皮肤出现白斑，白斑与身体正常肤色形成鲜明的对比，因此患上白癜风会严重影响外在形象。白癜风易发病于暴露性部位，双手就是常发病的部位。那么双手白癜风发病的原因有哪些？北京国丹白癜风医院白淑芳主任作出如下解析。

　　白癜风发病最明显的症状是皮肤出现白斑，白斑与身体正常肤色形成鲜明的对比，因此患上白癜风会严重影响外在形象。白癜风易发病于暴露性部位，双手就是常发病的部位。那么双手白癜风发病的原因有哪些？北京国丹白癜风医院白淑芳主任作出如下解析。

　　双手白癜风发病的原因有哪些？以下几点需注意：

　　1、 长时间的暴晒。双手属于人体的裸露部位，就很容易受到太阳的照射。特别是在夏天，阳光中所含的紫外线更容易对颈部皮肤造成伤害，过度的暴晒会导致颈部皮肤内的黑色素细胞处于亢奋状态，导致黑色素细胞消亡，最后导致白癜风的发病。

　　2、饮食习惯。大多数白癜风患者就是因为饮食的不合理导致白癜风发病的，可见饮食对白癜风的影响是非常大的。如果在饮食上暴食暴饮、偏食、挑食或者吃一些刺激性的食物，导致营养摄入不均衡，那么就很容易导致白癜风的发病。

　　3、精神压力。随着社会发展的加快，社会压力加大是公认的事实。青少年面临的是升学的压力，成年人则是工作、生活等方方面面的压力，精神长期处在高压的状态下，休息不好，内分泌、免疫系统失调，易诱发白癜风。

　　当双手患上白癜风后，影响外在形象，招来非议在所难免。但是只要及时进行治疗，这些伤害就都可以避免。研究发现，白癜风不只是皮肤表面的问题，其发作的根源是由于脏腑功能代谢失调，导致一些中间产物和废物自由基在体内堆积形成毒性黑素，这些毒性黑素进入血液，会直接损害到血液血清中的酪氨酸酶，酪氨酸酶的活性一旦遭受破坏，黑色素细胞就会死亡脱落，皮肤上就出现了白斑。所以白癜风的治疗，要同时解决血液中“酪氨酸酶”和脏腑中“毒性黑素”的问题，才能从根本上解决白癜风反复发作的问题。根据白癜风的致病机理，北京国丹白癜风医院提倡从血液以及脏腑出发对白癜风患者进行源根同步、精准治疗，助白癜风患者恢复健康。

　　以上内容就是对“双手白癜风发病的原因有哪些”的解析。白淑芳主任提醒，白癜风不治疗危害大，抓住时机治白抗白很重要。患者在发现病症后，一定要尽早到正规医院诊断治疗，以避免遭受更大伤害，早日摆脱白癜风痛苦，恢复健康。

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