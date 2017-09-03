核心提示：白癜风发病会对患者的身心健康和生活产生很大的影响，但同时也有很多人对白癜风不是很了解，不知道怎样去避免白癜风带来的危害。那么，如何避免白癜风的危害呢？北京国丹白癜风医院雷安萍主任为大家做出如下解析。

白癜风发病会对患者的身心健康和生活产生很大的影响，但同时也有很多人对白癜风不是很了解，不知道怎样去避免白癜风带来的危害。那么，如何避免白癜风的危害呢？北京国丹白癜风医院雷安萍主任为大家做出如下解析。

如何避免白癜风的危害？

一、避免外伤

在日常生活中，遇到外伤是很正常的事。但是大多人处理都不得当，都是简单了事。但是需要知道，出现外伤没有及时有效的处理，很容易导致外伤感染，从而诱发白癜风。

二、定时检查

日常生活中要注意养成定时检查身体的好习惯，这样可以做到未病先预防，并且也可以在平时的时候了解自己的身体状况。能够最早的时候发现白癜风，从而做到早发现，早治疗，早康复，避免白癜风带来的危害。

三、养成良好饮食习惯

现在大多人都会出现挑食、偏食、厌食等不良饮食习惯，长期如此会导致营养不足，不仅影响身体健康，还会使体内所需的微量元素缺乏，而诱发白癜风。因此，在日常生活中应养成良好的饮食习惯，按时用餐，少吃零食，调整好营养比例，做到营养均衡。

白癜风患者要想恢复健康，摆脱疾病困扰，除了要做好护理，更应该接受规范科学的治疗。研究发现，白癜风发作的根源是由于脏腑功能代谢失调，导致一些中间产物和废物自由基在体内堆积形成毒性黑素，这些毒性黑素进入血液，会直接损害到血液血清中的酪氨酸酶，酪氨酸酶的活性一旦遭受破坏，黑色素细胞就会死亡脱落，皮肤上就出现了白斑。所以白癜风的治疗，要同时解决血液中“酪氨酸酶”和脏腑中“毒性黑素”的问题，才能从根本上解决白癜风反复发作的问题。根据白癜风的致病机理，北京国丹白癜风医院提倡从血液以及脏腑出发对白癜风患者进行源根同步、精准治疗，助白癜风患者恢复健康。

以上内容就是对“如何避免白癜风的危害”的解析。雷安萍主任提醒，白癜风不治疗危害大，抓住时机治白抗白很重要。患者在发现病症后，一定要尽早到正规医院诊断治疗，以避免遭受更大伤害，早日摆脱白癜风痛苦，恢复健康。