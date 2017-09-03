北京白癜风医院专家怎么样

核心提示：北京国丹白癜风医院是集医学教研、预防、保健、诊疗为一体的大型现代化品牌专科医院。医院秉承“厚德、感恩、创新、引领”的院训，始终坚持“一切以患者为中心”以及“爱，就在您身边”的人文服务理念，十分注重医技水平的创新，确保在白癜风诊疗领域时刻处于引领地位。北京国丹白癜风医院有没有推荐的专家？

北京国丹白癜风医院是集医学教研、预防、保健、诊疗为一体的大型现代化品牌专科医院。医院秉承“厚德、感恩、创新、引领”的院训，始终坚持“一切以患者为中心”以及“爱，就在您身边”的人文服务理念，十分注重医技水平的创新，确保在白癜风诊疗领域时刻处于引领地位。北京国丹白癜风医院有没有推荐的专家？

治疗白癜风，众多患者推荐北京国丹白癜风医院王家怀主任。王主任出生于中医世家，从事临床研究治疗工作30余年。他在国内率先从白癜风的致病源头血液和根本脏腑同步整体、个性化治疗白癜风，取得了突出成就。经他手中康复的患者遍布海内外，深受患者好评。2012年7月21日应邀出席白癜风临床成果学术报告会，深受与会领导专家好评并荣获表彰。中央电视台《名家访谈》、北京电视台生活频道《生活面对面》等曾对其进行过深入采访或报道。2015年7月，由国家卫生和计划生育委员会宣传司指导，中国医师协会和中国网络电视台(央视网)共同主办的《走进医师》以《撑起治白一片天》为题对其进行专题报道。

精准治疗

北京国丹白癜风医院王主任专注于白癜风的科学规范化诊疗，经研究发现白癜风是“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”的致病机理，医院还积极创新与突破，构建起具有专科特色、个性化服务的先进医疗管理模式。医院以“还原本色”、捍卫患者皮肤健康为己任，传承、弘扬传统中医药精髓，融合现代医学先进成果，源根同步血液祛白、专病专治，在白癜风领域取得突破性成就，用科学成功治疗众多白癜风患者。

三级专科 专业治白癜风

白癜风这个疾病并不是简单的皮肤表层问题，所以治疗上不能仅仅从表皮、色素等浅层去看待白斑问题，而是要深入致病源头血液和脏腑。那么作为卫计委批准、北京市卫生局审批合格的三级专科医院，北京国丹白癜风医院在专业治疗白癜风疾病的发展之路上，开创了个性化精准治疗先锋。改变了传统治疗白癜风的各种弊端，同时，在学术与临床领域双向研究，受到了业界高度认可与白癜风患者的一致好评。

另外，王主任指出白癜风并不是简单的皮肤表层问题，而是由于外部诱发因素的刺激，机体内环境失衡，脏腑代谢功能失调，无法将各种代谢废物及时排出体外，另外，血液中酪氨酸酶的活性降低，毒性黑素进入血液，在血液中释放毒性因子，堆积大量氧化自由基，使血氧饱和度降低、铜蓝蛋白结合率下降，致使酪氨酸酶活性降低甚至丧失，不能正常氧化黑色素细胞所需要的营养，黑色素细胞休眠、凋亡，无法继续正常分泌黑色素，所以产生了白斑。

北京国丹白癜风医院，不仅有专业的医生，更有专业的疗法服务于广大患者朋友们。北京国丹白癜风医院以患者至上，为患者提供诚信服务，坚持合理诊疗、透明收费，坚持用过硬的医疗质量赢得患者的信任，成为国内白癜风诚信医疗的标杆。