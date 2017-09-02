核心提示：白癜风是一种皮肤疾病的顽疾，会对患者的外貌身体产生一定的伤害，然而对身心健康的影响也更严重，患者想要尽快治好白癜风就一定要注重治疗，那么，专业治疗白癜风的方法是什么？

白癜风是一种皮肤疾病的顽疾，会对患者的外貌身体产生一定的伤害，然而对身心健康的影响也更严重，患者想要尽快治好白癜风就一定要注重治疗，那么，专业治疗白癜风的方法是什么？

初期发病及时治疗

不少人认为白癜风是小毛病，过段时间会自行消除，在初发病时不加以重视，往往拖上很长一段时间，白斑发展越来越严重时才采取措施进行治疗，这样就不易早愈。临床治疗结果显示，对于白癜风，早发现早治疗效果更好，且可以有效避免反复发作的情况。

注重从根而治

王家怀主任介绍，白癜风是“病在肌肤、症在体表、源自血液、根在脏腑”，其中血液是源头，脏腑是根本。北京国丹白癜风医院把“精准医疗”引入到白癜风防治领域，更重视“病”的深度特征和“药”的高度精准性，在对人、病、药深度认识基础上，形成白癜风专病专治体系。针对白癜风‘源自血液、根在脏腑’的治疗靶点，以及患者个体条件，病因、病情、药敏度差异等，给予个性化、精准治疗。临床显示，根据患者个性化特点的精准治疗与用药，可明显缩短疗程，提升疗效，帮助患者节省治疗费用。

坚持治疗

白癜风属于慢性皮肤病，治疗需要一个漫长的过程。部分患者稍微看到白斑有所好转，骤然停止或放缓治疗。专家指出，这只是表面治疗方法有效，并不是康复了，这个时候我们应该坚持治疗，不能掉以轻心。

保证良好的生活习惯

很多白癜风患者的生活不规律，导致免疫紊乱，偏食、暴饮暴食，导致微循环失调、微量元素缺乏等，这些都是白癜风复发的诱因。因此，一个良好的生活习惯可以起到辅助治疗的情况，降低复发的几率。