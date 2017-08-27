核心提示：随着白癜风病发率的提高，得白癜风的人数也在不断增加，如果患上白癜风疾病后，会给患者的外貌形象造成很大的伤害。真正治好白癜风的关键是选择一家正规的白癜风医院。不少患者咨询，白癜风治疗好的医院在哪里？

随着白癜风病发率的提高，得白癜风的人数也在不断增加，如果患上白癜风疾病后，会给患者的外貌形象造成很大的伤害。真正治好白癜风的关键是选择一家正规的白癜风医院。不少患者咨询，白癜风治疗好的医院在哪里？

北京国丹白癜风医院专家指出，白癜风虽然是皮肤的白斑，但它并不是皮肤色素问题那么简单。它是“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”的致病机理，血液是源头，脏腑是根本，如果不解决源头问题，治疗白癜风只是治标不治本，解决不了发病的根本问题。针对白癜风的治疗主要从以下几个方面入手：

精准治疗 专病专治

鉴于白癜风的治疗，北京国丹白癜风医院把“精准医疗”引入到白癜风防治领域，更重视“病”的深度特征和“药”的高度精准性，在对人、病、药深度认识基础上，形成白癜风专病专治体系，直接激活酪氨酸酶活性，使其正常氧化黑色素细胞所需要营养，促进黑色素细胞正常分泌黑色素，有效抑制白癜风反复的目的，使得这项过去普遍被认为治不好的“顽疾”得到了有效控制。

注意情绪控制

白癜风不仅对白斑患者的外貌影响极大，而且会给白斑患者造成非常大的心理负担，较大的心理负担和压力对白癜风治疗和患者的身体健康也是十分不利的。北京国丹白癜风医院专家，除了对患者进行科学的诊治以外，还对患者的心理做正确的评估和判断并实施跟踪，给予他们心理帮助和疏导，使得他们能够拥有一个良好的心理状态，实现身心全面健康。

日常护理也很重要

白癜风治疗时间比较漫长，患发在治疗期间应注意坚持巩固治疗工作，并要通过日常生活中的护理来辅助白癜风的治疗，逐步实现治好白癜风的目的。

另外要注意的是，不少患者会看到别人使用的治疗方法恢复效果挺好，于是自行用药治疗，北京国丹白癜风医院明确指出：这是不可以的。因为不同患者患病的原因及个人体质不同，如果盲目进行治疗，很容易起到适得其反的作用，甚至伤害到患者的身体健康，因此，患者一定要到正规医院针对自身病情病况进行一对一治疗。