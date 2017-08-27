核心提示：白癜风常见的病因都有哪些，白癜风是一种典型的皮肤色素脱失，如果一旦发现皮肤上有白斑病，不但要尽早治疗，还要在生活中积极的做好预防。那么，白癜风常见的病因都有哪些？下面就有北京国丹白癜风医院专家进行介绍。

白癜风常见的病因都有哪些，白癜风是一种典型的皮肤色素脱失，如果一旦发现皮肤上有白斑病，不但要尽早治疗，还要在生活中积极的做好预防。那么，白癜风常见的病因都有哪些？下面就有北京国丹白癜风医院专家进行介绍。

1.过强的紫外线照射是直接原因。过度暴晒，尤其是长期处于户外的工作环境，就会过长时间的照射会导致皮肤中的黑色素细胞过度的流失，从而导致白癜风的发病。如果经常不注重皮肤的防晒，就会大大增加白癜风发病的几率，对患者造成很大的伤害。

2.饮食营养不均衡。饮食是保证身体健康的有效途径，能够提供给身体所需的各种营养物质，人的饮食一旦出现问题，身体也就会出现各种各样的情况。挑食、偏食，不规律的饮食，都会导致身体内缺乏某些物质，一旦微量元素缺乏，就会导致黑色素细胞无法及时生成，导致白癜风的发病。

3.白癜风还有精神方面的因素。不良的精神因素也会危害到人的身体健康。尤其是经常处于较大的工作压力之下，这样就会经常产生一些不良的情绪，这些都会对人的身体产生不利的影响，导致神经末梢产生一些有害的物质，直接的影响到黑色素细胞的生成，导致白癜风的发病。

4.致病根源是血液、脏腑。白癜风发病机制复杂，多与饮食、环境、遗传、微循环障碍、精神因素、神经化学因素等有关系。但北京国丹白癜风医院专家们进一步研究发现，白癜风不单纯是皮肤表面的问题，它实际上是“病在肌肤、症在体表、源自血液、根在脏腑”，其中血液是源头，脏腑是根本。

利用中西医结合个性化、精准治疗白癜风

过去，很多人把白癜风当成“不治之症”，现在随着医学水平的进步，通过深入挖掘、传承中医药文化，结合现代医学先进成果，白癜风是可防可治的。北京国丹白癜风医院利用中西医结合针对白癜风‘源自血液、根在脏腑’的治疗靶点，以及患者个体条件，病因、病情、药敏度差异等，给予个性化、精准治疗，从血液和脏腑上直接对酪氨酸酶活性激活并修复，及时清除毒性黑素，唤醒受损黑色素细胞，促进白斑复色，实现源根同步精准治疗，使得这项过去普遍被认为治不好的“顽疾”得到了有效控制。

以上是对白癜风常见的病因都有哪些的简单介绍，白癜风对于患者的心理问题远远大于疾病本身，尤其是儿童青少年患者，所以白癜风患者除了要坚持不懈地积极配合临床治疗以外，还应接受必要的心理调节。