核心提示：白癜风是一种容易扩散的白斑疾病。治疗不及时或者治疗不当都会出现白斑扩散的现象。由于每个患者体质不同，白斑病情不同，诱因不同，所以出现扩散的程度也不同。所以对于白癜风的治疗要采用综合的治疗方法，选择一家好的医院进行治疗。那么北京国丹白癜风医院是几等医院，治白癜风效果如何？

白癜风是一种容易扩散的白斑疾病。治疗不及时或者治疗不当都会出现白斑扩散的现象。由于每个患者体质不同，白斑病情不同，诱因不同，所以出现扩散的程度也不同。所以对于白癜风的治疗要采用综合的治疗方法，选择一家好的医院进行治疗。那么北京国丹白癜风医院是几等医院，治白癜风效果如何？

北京国丹白癜风医院作为一家三级白癜风专科医院，专注于白癜风的科学规范化诊疗，经研究发现白癜风是“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”的致病机理，医院还积极创新与突破，构建起具有专科特色、个性化服务的先进医疗管理模式。医院以“还原本色”、捍卫患者皮肤健康为己任，传承、弘扬传统中医药精髓，融合现代医学先进成果，源根同步血液祛白、专病专治白癜风领域取得突破性成就，用科学成功治疗众多白癜风患者。

从根源解决问题

白癜风不单纯是皮肤表面的问题，它实际上是“病在肌肤、症在体表、源自血液、根在脏腑”，其中血液是源头，脏腑是根本。北京国丹医院利用中西医结合个性化，把“精准医疗”引入到白癜风防治领域，更重视“病”的深度特征和“药”的高度精准性，在对人、病、药深度认识基础上，形成白癜风专病专治体系，针对白癜风‘源自血液、根在脏腑’的治疗靶点，以及患者个体条件，病因、病情、药敏度差异等，给予个性化、精准治疗。

热心公益事业

北京国丹白癜风医院自建院以来，秉持“厚德 感恩 创新 引领”的院训，坚持“一切以患者为中心”和“爱 就在您身边”的服务理念。将白癜风患者的需求当做医疗发展和实践的方向，提出暖心服务、诚信医疗等一系列真正为患者解决就医问题的可行性方案。此外，北京国丹白癜风医院重视党建，热心公益事业，多次走进社区义诊，走进丰台区儿童福利院献爱心等。为此，深受百姓的认可。

诚信医疗模范奖

2016年12月2日，第九届健康中国论坛(2016年度)在北京隆重举行。本届论坛由人民日报社、农工党中央、国家卫生计生委、国家食品药品监督管理总局指导，人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，北京国丹白癜风医院获第九届健康中国论坛(2016年度)“诚信医疗模范奖”殊荣。