哪里能治疗好白癜风吗

核心提示：选择一家正规的白癜风医院进行科学的治疗是非常关键的， 白癜风的病因复杂且多样，只有到正规的医院进行科学的检查，才可以找出白癜风的发病原因，对症下药，才能有效的防止疾病的扩散，加大儿童白癜风治疗效果，盲目用药或肆意中断治疗对疾病都非常不利。所以，对于白癜风一定要选择正规专业的医院进行治疗，才能更有效。那么，北京国丹白癜风医院正规吗？能治疗好白癜风吗？

选择一家正规的白癜风医院进行科学的治疗是非常关键的， 白癜风的病因复杂且多样，只有到正规的医院进行科学的检查，才可以找出白癜风的发病原因，对症下药，才能有效的防止疾病的扩散，加大儿童白癜风治疗效果，盲目用药或肆意中断治疗对疾病都非常不利。所以，对于白癜风一定要选择正规专业的医院进行治疗，才能更有效。那么，北京国丹白癜风医院正规吗？能治疗好白癜风吗？

源根同步 从血液源头治疗

白癜风不单纯是皮肤表面的问题，它实际上是“病在肌肤、症在体表、源自血液、根在脏腑”，其中血液是源头，脏腑是根本。北京国丹白癜风医院利用中西医结合个性化，把“精准医疗”引入到白癜风防治领域，更重视“病”的深度特征和“药”的高度精准性，在对人、病、药深度认识基础上，形成白癜风专病专治体系，针对白癜风‘源自血液、根在脏腑’的治疗靶点，以及患者个体条件，病因、病情、药敏度差异等，给予个性化、精准治疗。

分型个性化治疗

每个患者的身体状况不同，发病时间也不同，因此治疗不能千人一方，万人医药。治疗前的科学检测是必要进行的，尤其是对酪氨酸酶活性检测，才能了解白癜风发病诱因、病情发展程度，也是治疗预期效果判断的一个重要指标。在精准诊断的前提下，根据个人年龄、体质差异、药敏度不同，因人而异，因症而异，制定个性化、精准治疗方案。白癜风发病和血液以及脏腑息息相关，治疗还需从“根”、“源”入手，把握共性与个性，辩证施治。

专业治白

北京国丹白癜风医院是一家三级专科医院，长期致力于白癜风的研究与治疗。过去对于白癜风的认识，总以为是表皮问题，只是通过单纯观察外观，凭经验判断用药。北京国丹白癜风医院雷安萍主任介绍，白癜风是“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”，治疗还需从根源入手，如果单从皮肤表面进行，表皮白斑即使实现复色，之后也会出现反复。