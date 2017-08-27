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小孩儿能用白癜风遮盖液吗

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2017-08-27
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核心提示：儿童皮肤娇嫩，对外界的细菌抵抗力较弱，稍不注意就会感染疾病。近年来，我们发现小孩子还上白癜风的情况越来越多，家长也不敢擅自为孩子治疗，有些家长为孩子使用白癜风遮盖液，暂时帮助孩子遮盖住小面积白斑。那么小孩儿能用白斑遮盖液么？北京国丹白癜风医院来告诉你。

　　儿童皮肤娇嫩，对外界的细菌抵抗力较弱，稍不注意就会感染疾病。近年来，我们发现小孩子还上白癜风的情况越来越多，家长也不敢擅自为孩子治疗，有些家长为孩子使用白癜风遮盖液，暂时帮助孩子遮盖住小面积白斑。那么小孩儿能用白斑遮盖液么？北京国丹白癜风医院来告诉你。

　　遮盖液不可乱用，小心伤害大孩子

　　疾病早期很容易治的，白癜风早期的白斑面积也比较小，且多局限于一个部位。患者如果使用所谓的遮盖产品，只能暂时隐藏，却不能起到治疗的效果。另外专家发现，在白癜风遮盖霜中含有铅、汞等化学元素，不仅对白癜风无治疗作用，而且覆盖在白斑皮肤上，会堵塞毛孔，不利于药物的吸收。使用遮盖霜只是让白癜风患者临时掩盖白斑，并不能对白癜风的治疗起到任何效果。长期习惯性使用还会阻碍治疗，影响病情的控制。

　　小孩子对白癜风疾病了解甚少，自然也不的懂得起危害，家长一定要负责保护孩子，选择正规的医院及时治疗。正规的医院具备专业的技术和先进的设备，丰富的临床经验，能为患者的健康保驾护航，避免乱用药给孩子带去新的伤害。此外还要注意积极的配合医生进行有效的治疗，做好必要的日常护理工作。

　　小孩子患上白癜风日常护理

　　一、合理膳食，加强营养。对于患有白癜风的孩子来说，日常护理是非常重要的。小孩子患上白癜风后应注意调整饮食结构，多食用高蛋白、高能量、维生素B族含量高的食品，适量补充多种微量元素，多吃一些深颜色食品等一系列儿童白癜风的调理。

　　二、及时诊治，加强护理。小孩子对白癜风认知能力有限，家长在儿童白癜风治疗过程中起到相当大的作用。建议家长及时带孩子去医院诊治，并协助医生寻找可能的诱发因素，治疗方案应在医生的指导下制定和实施。加强护理，避免外伤和感染，积极治疗患儿合并的其他皮肤病。家长若发现患儿病情加剧，应及时送到专业的医院就诊，祛除可能的诱发因素，调整治疗方案等多种儿童白癜风的调理。那么，治疗白癜风哪家医院好呢？

　　北京国丹白癜风医院，作为一家三级白癜风专科医院，为缓解患者“看病难，挂号难”问题，北并且积极响应国家号召，紧随时代发展脚步，借助互联网发展模式，完善信息化，积极打造智能问诊平台，医院还加强了官网建设，开通了微博、微信等互联平台，极大便利了患者就诊。另外，北京国丹白癜风医院在专注白癜风诊疗领域的同时，以患者至上，为患者提供诚信服务，坚持合理诊疗、透明收费，坚持用过硬的医疗质量赢得患者的信任，成为国内白癜风诚信医疗的标杆，深受百姓推荐。

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